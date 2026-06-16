Annulation de « Passeport » : la ministre défend la liberté artistique

La polémique autour de la déprogrammation de la pièce Passeport d’Alexis Michalik à Castres prend une dimension nationale. Interrogée à l’Assemblée nationale le 16 juin, la ministre de la Culture Catherine Pégard a publiquement condamné cette décision prise par la municipalité RN de la ville tarnaise, estimant qu’une œuvre ne peut être écartée pour des raisons liées à son contenu politique ou à son sujet.

Une décision contestée au nom de la liberté de création

Initialement prévue pour février 2027, la représentation de Passeport a été retirée de la programmation culturelle après l’arrivée du Rassemblement national à la tête de la mairie de Castres en mars dernier. La pièce d’Alexis Michalik raconte notamment des parcours d’exil et aborde la question migratoire.

À l’Assemblée, répondant à une question du député du Tarn Jean Terlier (Renaissance), Catherine Pégard a dénoncé une annulation fondée sur une incompatibilité supposée entre le thème du spectacle et les orientations politiques de la municipalité. La ministre a également rappelé que la liberté de création artistique bénéficie d’une protection juridique depuis une loi adoptée en 2016, qui impose à l’État comme aux collectivités territoriales de veiller au respect de la liberté de programmation. Elle a présenté ce principe comme l’un des fondements du fonctionnement démocratique.

Le maire de Castres, Florian Azéma (RN), avait justifié sa décision quelques jours plus tôt en estimant que le spectacle portait, selon lui, un regard favorable sur l’immigration clandestine et proposait une représentation contestable des forces de l’ordre.

Des propositions de reprogrammation émergent

L’annulation a suscité plusieurs réactions politiques et culturelles. La ville de Lomme, dans le Nord, dirigée par le socialiste Olivier Caremelle, a annoncé vouloir accueillir la pièce dès le 19 décembre 2026. Dans un communiqué relayé par l’AFP, l’élu a défendu l’idée que la culture devait rester un espace de débat et de résistance face à toute forme de censure.

Selon des informations rapportées par Libération, une autre solution pourrait également voir le jour dans le Tarn. Le conseil départemental travaille à une éventuelle reprogrammation du spectacle en 2027. Son président Christophe Ramond (PS) a affirmé vouloir permettre au public d’accéder à cette œuvre, rappelant dans un communiqué que la culture ne devait pas devenir « un outil de propagande au service du pouvoir du moment » et qu’une œuvre devait être discutée plutôt qu’effacée.

Créée par Alexis Michalik, Passeport continue par ailleurs d’être jouée dans d’autres salles françaises.