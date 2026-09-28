Entrevue POLITIQUE

Français de l’étranger : Bertrand Dupont et Marie-Ange Rousselot font leur entrée au Sénat

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Français de l’étranger : Bertrand Dupont et Marie-Ange Rousselot font leur entrée au Sénat
Français de l’étranger : Bertrand Dupont et Marie-Ange Rousselot font leur entrée au Sénat

Six sièges représentant les Français établis hors de France ont été attribués. Quatre sortants sont réélus : Sophie Briante-Guillemont, Olivier Cadic, Yan Chantrel et Mélanie Vogel.

Deux nouveaux élus les rejoignent. Bertrand Dupont remporte un siège sur une liste Les Républicains ; Marie-Ange Rousselot est élue sur une liste d’union au centre. Chaque liste gagnante n’obtient qu’un mandat.

Le scrutin produit une délégation politiquement diverse, avec six listes représentées pour six sièges. La liste conduite par Martha Peciña pour LFI, créditée de 53 voix, n’en obtient aucun.

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