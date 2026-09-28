Arrivée de LFI au Sénat : Yannick Jadot ferme la porte du groupe écologiste

L’élection de Gabriel Amard dans le Rhône et de Marc Péré en Haute-Garonne ouvre une question immédiate : où siégeront les deux sénateurs soutenus par La France insoumise ?

Interrogé sur Public Sénat, Yannick Jadot a estimé que des élus se revendiquant de LFI n’avaient « pas la place au groupe écologiste ». Sa position révèle les tensions entre formations de gauche dès la soirée électorale.

Avec deux élus, LFI ne dispose pas du nombre nécessaire pour former seule un groupe. Gabriel Amard et Marc Péré devront donc choisir comment siéger et avec quels autres sénateurs travailler au sein de la Haute Assemblée.