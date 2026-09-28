Entrevue POLITIQUE

Arrivée de LFI au Sénat : Yannick Jadot ferme la porte du groupe écologiste

Par

1 minute de lecture

Arrivée de LFI au Sénat : Yannick Jadot ferme la porte du groupe écologiste
Arrivée de LFI au Sénat : Yannick Jadot ferme la porte du groupe écologiste

L’élection de Gabriel Amard dans le Rhône et de Marc Péré en Haute-Garonne ouvre une question immédiate : où siégeront les deux sénateurs soutenus par La France insoumise ?

Interrogé sur Public Sénat, Yannick Jadot a estimé que des élus se revendiquant de LFI n’avaient « pas la place au groupe écologiste ». Sa position révèle les tensions entre formations de gauche dès la soirée électorale.

Avec deux élus, LFI ne dispose pas du nombre nécessaire pour former seule un groupe. Gabriel Amard et Marc Péré devront donc choisir comment siéger et avec quels autres sénateurs travailler au sein de la Haute Assemblée.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une