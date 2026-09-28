Haute-Savoie : deux sénateurs LR et un siège centriste

Les trois sénateurs sortants de Haute-Savoie conservent leur mandat. Sylviane Noël et Cyril Pellevat sont réélus sur une liste Les Républicains qui obtient 918 voix et deux sièges.

Loïc Hervé remporte le troisième siège avec sa liste d’union au centre, créditée de 551 voix. Les listes de gauche, écologiste et LFI ne parviennent pas à faire élire de candidat.

La Haute-Savoie renouvelle ainsi ses trois mandats sans modifier sa représentation au Sénat : deux élus LR et un élu centriste.