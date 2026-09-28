POLITIQUE

Haute-Savoie : deux sénateurs LR et un siège centriste

Par

1 minute de lecture

Haute-Savoie : deux sénateurs LR et un siège centriste
Haute-Savoie : deux sénateurs LR et un siège centriste

Les trois sénateurs sortants de Haute-Savoie conservent leur mandat. Sylviane Noël et Cyril Pellevat sont réélus sur une liste Les Républicains qui obtient 918 voix et deux sièges.

Loïc Hervé remporte le troisième siège avec sa liste d’union au centre, créditée de 551 voix. Les listes de gauche, écologiste et LFI ne parviennent pas à faire élire de candidat.

La Haute-Savoie renouvelle ainsi ses trois mandats sans modifier sa représentation au Sénat : deux élus LR et un élu centriste.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une