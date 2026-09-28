Israël retire l'accréditation diplomatique des représentants néerlandais en Cisjordanie, en réponse à une interdiction d'importation de produits provenant des colonies israéliennes annoncée par les Pays-Bas. Les diplomates ont sept jours pour restituer leurs documents, sinon ils perdent leurs privilèges. Cette décision s'inscrit dans une série de mesures de rétorsion similaires.

En réponse aux sanctions néerlandaises visant les produits issus des colonies israéliennes illégales, Jérusalem a décidé de retirer leur statut diplomatique aux représentants des Pays-Bas auprès de l’Autorité palestinienne à Ramallah.

Le gouvernement israélien a annoncé dimanche qu’il révoquait le statut diplomatique accordé aux diplomates néerlandais en poste à Ramallah, capitale administrative des Territoires palestiniens. Ces représentants des Pays-Bas auprès de l’Autorité palestinienne disposent désormais de sept jours pour restituer leurs documents diplomatiques délivrés par Israël. Passé ce délai, leurs privilèges et immunités diplomatiques seront considérés comme caducs.

Le ministre des Affaires étrangères israélien, Gideon Saar, a présenté cette décision comme une réponse directe aux sanctions néerlandaises ciblant les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. « Israël n’ignorera pas les mesures destinées à lui nuire », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, ajoutant que « tout pays qui agit de manière hostile et unilatérale contre Israël perdra son influence et sa pertinence dans la région ».

Les Pays-Bas avaient annoncé ce mois-ci l’entrée en vigueur d’une interdiction d’importation des produits issus des colonies, applicable depuis le 22 septembre. Cette mesure concerne aussi bien les bagages personnels que les envois commerciaux. Ces derniers jours, des passagers en provenance d’Israël à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam ont vu leurs bagages fouillés dans ce cadre, selon des médias néerlandais et israéliens.

Ce n’est pas la première fois qu’Israël recourt à ce type de mesure de rétorsion. En août dernier, les diplomates néerlandais avaient déjà été exclus d’un centre de coordination humanitaire pour Gaza, basé en Israël et piloté par les États-Unis. Et début septembre, Jérusalem avait ordonné la fermeture du consulat britannique à Jérusalem-Est, représentation du Royaume-Uni auprès de l’Autorité palestinienne, après que Londres eut adopté des sanctions similaires contre les produits des colonies.

La France et le Canada ont également annoncé des interdictions comparables visant les marchandises issues des colonies, sans qu’Israël n’ait pour l’heure pris de mesures de représailles à leur encontre.