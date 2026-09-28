Entrevue POLITIQUE

Gérard Larcher veut préserver le rôle de « contre-pouvoir » du Sénat

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Gérard Larcher veut préserver le rôle de « contre-pouvoir » du Sénat
Gérard Larcher veut préserver le rôle de « contre-pouvoir » du Sénat

Gérard Larcher souhaite que le Sénat conserve son indépendance et sa fonction de contrôle après le renouvellement du 27 septembre. Le président de la Haute Assemblée a confirmé sa candidature à sa propre succession, lors du vote prévu le 1er octobre.

Dans sa déclaration de dimanche soir, il a souligné que la majorité de droite et du centre restait la principale force du Palais du Luxembourg. Il voit dans les résultats la confirmation de l’implantation locale de ses candidats et souhaite maintenir une assemblée consacrée à l’examen des lois et au contrôle du gouvernement.

Garantir les droits de chaque groupe

Gérard Larcher a également pris acte de l’arrivée d’un groupe réunissant le RN et l’UDR. Il a rappelé sa responsabilité dans l’exercice des droits de toutes les formations, conformément au règlement du Sénat et aux principes républicains, notamment pour la composition des instances de l’institution.

Le président sortant a adressé son projet aux sénateurs et leur demande de lui renouveler leur confiance. Il défend un Sénat qui demeure un « contre-pouvoir indispensable en démocratie ». Le scrutin du 1er octobre doit désormais désigner la personne chargée de présider la chambre renouvelée.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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