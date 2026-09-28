Pêche : la France demande à l’Union européenne de faciliter le renouvellement des flottes

La France veut faciliter le renouvellement des navires de pêche dans un contexte de hausse persistante des prix du carburant. Catherine Chabaud, ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche, doit renouveler cette demande auprès de ses homologues européens lors du Conseil Agriculture et Pêche annoncé ce lundi 28 septembre.

Dans sa présentation de la réunion, le ministère explique que Paris souhaite lever les obstacles réglementaires et financiers qui freinent ces investissements. Il relie explicitement cette démarche au coût des carburants, sans annoncer à ce stade de modification déjà obtenue des règles européennes.

Les financements pour 2028-2034 en discussion

Les ministres doivent également examiner les conditions du soutien financier européen à la politique commune de la pêche, à la politique maritime et aquacole ainsi qu’au pacte pour l’Océan. Les échanges portent sur la période 2028-2034 et sur les moyens susceptibles d’accompagner ces politiques.

La position française associe ainsi une demande d’assouplissement des règles à la discussion sur les futurs financements européens. Le ministère présente les objectifs défendus par Catherine Chabaud, mais ne fait état ni d’un accord conclu avec les partenaires européens ni d’un nouveau dispositif immédiatement applicable aux pêcheurs.