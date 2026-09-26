Visite de Léon XIV : Paris puis Lourdes sous haute sécurité pour accueillir des centaines de milliers de fidèles

Léon XIV poursuit sa visite en France avec une messe en plein air à la Concorde, attirant potentiellement 600 000 fidèles. Après Paris, il se rend à Lourdes pour une prière à la grotte de Massabielle. La sécurité est renforcée par 1 300 agents, tandis que des restrictions de circulation sont mises en place dans les deux villes.

Après le Stade de France vendredi soir, Léon XIV poursuit ce samedi sa visite en France avec l’un des rendez-vous les plus importants de son séjour parisien. Le pape doit célébrer une messe en plein air à 15 heures sur la place de la Concorde, dans un dispositif qui englobe également une partie des Champs-Élysées. Le ministère de l’Intérieur estime qu’environ 600 000 personnes pourraient assister à cette célébration ou se masser le long du périmètre prévu. La journée doit ensuite basculer rapidement vers Lourdes : départ de Paris-Orly à 17 h 45, arrivée à l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à 19 h 05 puis prière à la grotte de Massabielle à 19 h 40.

À Paris, la difficulté consiste à absorber cette affluence tout en maintenant une partie du fonctionnement habituel de la capitale. Île-de-France Mobilités a renforcé d’environ 10 % son offre sur plusieurs RER, trains et lignes de métro pendant les deux jours de visite. Quelque 1 300 agents supplémentaires sont mobilisés dans les transports, dont 500 consacrés à l’accueil et à l’orientation et 800 à la sûreté. Le périmètre de la Concorde et des Champs-Élysées fait parallèlement l’objet d’un encadrement de sécurité spécifique. La visite de Léon XIV a été officiellement classée comme « grand événement », ce qui permet notamment des contrôles administratifs renforcés pour les personnes accédant à certaines zones sensibles.

De la Concorde à Orly, un défi logistique en quelques heures

L’enchaînement parisien impose une organisation millimétrée. Après la messe de 15 heures, plusieurs centaines de milliers de personnes devront quitter progressivement le secteur tandis que le cortège pontifical prendra la direction d’Orly. Les services de sécurité doivent donc gérer simultanément les flux piétons, les fermetures routières, les accès au réseau ferré et le déplacement du pape. Le défi est d’autant plus important que les transports franciliens connaissent ce week-end plusieurs interruptions programmées pour travaux, ce qui réduit certaines possibilités de report pour les voyageurs.

Le dispositif parisien n’est pourtant que la première moitié de la journée. Dès son arrivée dans les Hautes-Pyrénées, Léon XIV doit rejoindre le sanctuaire de Lourdes pour une première prière à la grotte. Le lendemain, la messe de 11 heures sur la Prairie pourrait réunir jusqu’à 150 000 personnes, selon les estimations des autorités. La ville, qui accueille déjà plusieurs millions de pèlerins chaque année, doit cette fois gérer en quelques heures un afflux exceptionnel concentré autour du sanctuaire et de son centre-ville.

Lourdes transforme circulation, stationnement et espace aérien

Pour éviter l’engorgement, plusieurs parkings relais ont été aménagés autour de Lourdes, notamment près de l’aéroport, du centre commercial Le Méridien et de Bastillac, avec des navettes gratuites permettant de rejoindre les secteurs proches du sanctuaire. Des restrictions de circulation et de stationnement ont été instaurées dans plusieurs quartiers, certaines dès vendredi. Le périmètre sécurisé comprend le sanctuaire, le boulevard Rémi-Sempé, le parking du Boissarie, le Carmel et différentes voies attenantes. La police nationale prépare ce dispositif depuis juin et a intensifié les reconnaissances de terrain depuis le début du mois de septembre.

La sécurité s’étend même au ciel. Une zone d’interdiction temporaire de vol d’un rayon d’environ 15 kilomètres autour de Lourdes entre en vigueur ce samedi soir, puis à nouveau pendant l’essentiel de la journée de dimanche. L’ensemble montre l’ampleur du défi posé par cette visite : en moins de cinq heures, les services de l’État passent d’une messe géante au cœur de Paris à la sécurisation d’un sanctuaire situé à plus de 800 kilomètres. Pour les organisateurs, il s’agit à la fois de protéger Léon XIV, d’assurer la circulation de dizaines de milliers de pèlerins et d’éviter que deux villes aux contraintes très différentes ne soient paralysées par un événement religieux exceptionnel.