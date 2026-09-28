Taylor Swift dépasse Beyoncé et devient l’artiste la plus récompensée de l’histoire des MTV Video Music Awards

Taylor Swift devient l'artiste la plus récompensée de l'histoire des MTV Video Music Awards avec 33 trophées, dépassant le précédent record de Beyoncé à 30. Lors de la cérémonie 2026, elle remporte notamment le prix de la vidéo de l'année pour "The Fate of Ophelia" et reçoit le nouveau "Artist Director Honors".

Taylor Swift a établi un nouveau record aux MTV Video Music Awards. Lors de l’édition 2026 organisée dimanche au Peacock Theater de Los Angeles, la chanteuse américaine a dépassé Beyoncé pour devenir l’artiste la plus récompensée de toute l’histoire des VMAs. Les deux stars comptaient jusqu’ici 30 trophées chacune. Taylor Swift en totalise désormais 33.

À 36 ans, l’interprète de The Fate of Ophelia a remporté trois nouvelles récompenses au cours de la soirée. Elle a notamment décroché le prestigieux prix de la vidéo de l’année et reçu le tout premier « Artist Director Honors », créé pour distinguer le travail des artistes derrière la caméra.

Taylor Swift fait tomber le record de Beyoncé

Avant l’édition 2026, Taylor Swift et Beyoncé partageaient le record absolu avec 30 MTV Video Music Awards chacune. Une égalité qui remontait à 2024, année durant laquelle Taylor Swift avait remporté sept trophées, notamment grâce à Fortnight, son duo avec Post Malone.

Le nouveau « Artist Director Honors » lui a permis de prendre seule la tête du classement. Taylor Swift a ensuite accru son avance pendant la cérémonie en remportant deux autres prix : celui de la meilleure réalisation pour Opalite et celui de la vidéo de l’année pour The Fate of Ophelia.

Son compteur atteint ainsi 33 VMAs, contre 30 pour Beyoncé. Cette nouvelle distinction prolonge une année déjà historique pour Taylor Swift, entrée en juin dernier au Songwriters Hall of Fame à seulement 36 ans.

« The Fate of Ophelia » remporte le prix de la vidéo de l’année

Le principal trophée de la soirée est revenu à The Fate of Ophelia, premier single de l’album The Life of a Showgirl, sorti en 2025. Le clip a permis à Taylor Swift d’ajouter un nouveau prix de la vidéo de l’année à un palmarès déjà fourni dans cette catégorie. Lors de son discours, la chanteuse a dédié sa récompense à Dolly Parton, décédée en août à l’âge de 80 ans. Taylor Swift a salué celle qu’elle a décrite comme « l’ultime showgirl », avant de rendre hommage à son talent de conteuse. Elle a également déclaré : « Je pense que nous avons tous eu beaucoup de chance de partager cette planète avec Dolly Parton pendant un certain temps. »

Taylor Swift faisait partie des nombreuses personnalités qui avaient rendu hommage à la star de la country après sa disparition, aux côtés notamment de Beyoncé et Paul McCartney.

Un nouveau prix créé pour son travail de réalisatrice

Taylor Swift a également été la première artiste à recevoir le « MTV VMA Artist Director Honors ». Cette récompense distingue la place prise par la chanteuse dans la réalisation de ses propres clips. Au cours de sa carrière, Taylor Swift a participé à environ 60 clips et en a écrit et réalisé 18. Elle avait commencé à prendre directement en charge la réalisation de ses vidéos avec The Man, avant de poursuivre avec plusieurs productions comme All Too Well: The Short Film, Anti-Hero, Fortnight ou encore The Fate of Ophelia. La chanteuse a expliqué son attachement à cette partie de son métier : « La principale raison pour laquelle j’aime écrire et réaliser des clips, c’est parce que vous, les fans, rendez cela tellement amusant. » Pendant les VMAs 2026, elle a également présenté le clip de son nouveau single Patient Zero, qu’elle a réalisé et dans lequel apparaissent Dakota Johnson et Colin Farrell.

Taylor Swift désormais seule devant Beyoncé

Beyoncé détenait seule le record des MTV Video Music Awards depuis 2016. Grâce aux huit trophées obtenus cette année-là autour de son album visuel Lemonade, elle avait dépassé Madonna, longtemps détentrice du record avec 20 récompenses. Taylor Swift s’était progressivement rapprochée. En 2023, elle avait remporté neuf prix pour atteindre 23 trophées. Un an plus tard, ses sept victoires aux VMAs 2024 lui avaient permis de rejoindre Beyoncé avec 30 récompenses. Après une édition 2025 où leur duel était resté inchangé, les MTV VMAs avaient notamment récompensé Ariana Grande et Lady Gaga. Taylor Swift a finalement pris seule la tête en 2026.

Avec 33 trophées, elle possède désormais trois récompenses d’avance sur Beyoncé et devient officiellement l’artiste la plus titrée depuis la création des MTV Video Music Awards en 1984.