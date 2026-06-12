Taylor Swift entre dans l’histoire : à 36 ans, elle rejoint le panthéon des auteurs-compositeurs

Taylor Swift a été intronisée jeudi soir au Songwriters Hall of Fame, à New York. À 36 ans, la superstar américaine devient la plus jeune femme jamais admise dans ce panthéon consacré aux auteurs-compositeurs. Elle devient aussi la deuxième plus jeune personne intronisée, derrière Stevie Wonder.

Une cérémonie à New York

La cérémonie s’est tenue lors du 55e gala annuel du Songwriters Hall of Fame, organisé au Marriott Marquis Hotel, à New York. Taylor Swift est apparue sur le tapis rouge dans une longue robe noire à motifs floraux avant de recevoir cette distinction majeure de l’industrie musicale.

Vingt ans après ses débuts

Cette intronisation intervient vingt ans après la sortie de son premier titre, Tim McGraw, publié en 2006. Le règlement du Songwriters Hall of Fame prévoit qu’un auteur-compositeur devient éligible vingt ans après la première sortie commerciale d’une chanson, à condition de disposer d’un catalogue reconnu.

Des chansons devenues incontournables

Le parcours de Taylor Swift est associé à plusieurs titres majeurs de la pop contemporaine, dont Love Story, Blank Space, All Too Well (10 Minute Version), Anti-Hero et The Last Great American Dynasty. Ces morceaux montrent une carrière construite autour de l’écriture, de la narration personnelle et d’un catalogue devenu central dans la musique populaire américaine.

Une soirée chargée en hommages

Lors de la cérémonie, Taylor Swift a évoqué ses débuts dans l’écriture et le rôle de sa famille, qui avait quitté la Pennsylvanie pour Nashville afin de l’accompagner dans sa carrière. Steven Spielberg l’a introduite par un discours surprise, tandis que le chanteur Sombr a interprété Cardigan et Dear John pendant la séquence consacrée à la chanteuse.

Une promotion 2026 très relevée

Taylor Swift n’est pas la seule artiste entrée cette année au Songwriters Hall of Fame. La promotion 2026 comprend également Alanis Morissette, Kenny Loggins, Gene Simmons et Paul Stanley de KISS, Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle et Christopher “Tricky” Stewart.

Un nouveau jalon dans une carrière déjà hors norme

Avec cette intronisation, Taylor Swift ajoute une distinction historique à une carrière déjà marquée par 14 Grammy Awards, quatre victoires dans la catégorie album de l’année et une place durable parmi les artistes les plus influentes de sa génération. Le Songwriters Hall of Fame reconnaît ici non seulement l’interprète mondiale, mais surtout l’autrice-compositrice à l’origine d’un répertoire qui s’est imposé sur deux décennies.