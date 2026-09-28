IVG : cinq syndicats réclament un congé rémunéré et la fin des jours de carence

Cinq syndicats, dont la CFDT et la CGT, militent pour l'instauration d'un congé rémunéré pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et la suppression des jours de carence. Ils dénoncent les pertes de salaire liées à l'IVG et appellent à une amélioration des soins reproductifs et à une inscription de ce droit dans la Charte européenne.

La CFDT, la CGT, l’UNSA, Solidaires et la FSU réclament la création d’un congé rémunéré pour les personnes ayant recours à une interruption volontaire de grossesse. À l’occasion de la mobilisation de ce lundi, les cinq organisations demandent également la suppression des jours de carence dans le privé et la fonction publique.

Dans leur communiqué commun, elles dénoncent les pertes de rémunération que peut entraîner un arrêt de travail lié à une IVG. Elles soulignent aussi les difficultés d’accès aux soins, qu’elles attribuent notamment à la désertification médicale, aux fermetures de structures et à l’insuffisance des financements associatifs.

Un rassemblement annoncé à Paris à 18h30

La CFDT invite à se retrouver devant l’Hôtel de Ville de Paris à 18h30. L’intersyndicale demande des moyens durables pour les structures de santé, une prise en charge intégrale des soins reproductifs et des contraceptifs, ainsi que l’inscription du droit à l’IVG dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Les syndicats affirment que la proposition concernant un arrêt sans carence pour IVG reste en attente d’examen à l’Assemblée nationale. Le congé rémunéré et la suppression des jours de carence figurent donc parmi leurs demandes, et non parmi des mesures annoncées comme nouvellement adoptées.