Accès à l’IVG : les syndicats dénoncent les obstacles qui persistent selon les territoires

Un droit garanti, mais des démarches encore compliquées pour certaines femmes. La CFDT, la CGT, l’UNSA, Solidaires et la FSU appellent à se mobiliser ce lundi 28 septembre pour défendre l’accès à l’avortement, dans le cadre d’une journée également consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. À Paris, la CFDT donne rendez-vous à 18 h 30 devant l’Hôtel de Ville. Dans leur communiqué commun, les organisations dénoncent notamment la désertification médicale, les fermetures de centres de santé sexuelle et les difficultés financières des associations qui accompagnent les patientes.

Dans les territoires ruraux, ces obstacles prennent une forme très concrète : trouver un interlocuteur, obtenir un rendez-vous et pouvoir se déplacer. Un reportage de la Revue Far Ouest publié en mars 2026 décrit ainsi les difficultés rencontrées dans le Limousin. Il évoque notamment un trajet d’environ 70 kilomètres entre Tarnac, en Corrèze, et Limoges pour accéder à une IVG instrumentale. Interrogée par le média, Valérie Picot, sage-femme à l’hôpital de Guéret, explique que les équipes tentent de concentrer les consultations sur une même journée pour les patientes éloignées. Une organisation qui réduit les déplacements, mais dépend des disponibilités des soignants.

La distance peut aussi restreindre le choix de la méthode

L’accès à l’avortement ne se mesure pas seulement à l’existence d’un établissement dans un département. Il dépend aussi des méthodes proposées et du stade de la grossesse. En France, l’IVG médicamenteuse peut être pratiquée jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse, tandis que l’IVG instrumentale reste possible jusqu’à la fin de la quatorzième. Une orientation tardive peut donc réduire les options disponibles. Dans son reportage, la Revue Far Ouest souligne également le manque de professionnels formés et les limites du choix de l’anesthésie dans les structures interrogées. Ces observations locales illustrent des difficultés d’organisation, sans constituer une mesure nationale des délais d’attente.

Les syndicats souhaitent aussi placer les conséquences professionnelles du parcours au centre du débat. Ils réclament la suppression des jours de carence liés à un arrêt pour IVG, la création d’un congé rémunéré et des financements durables pour les services publics et les associations. Leur mobilisation relie ainsi la disponibilité des soins à la possibilité matérielle d’y accéder : s’absenter de son travail, organiser un déplacement et préserver la confidentialité de sa démarche. Au-delà de la protection juridique de l’avortement, c’est la continuité de l’accompagnement, au plus près des lieux de vie, que les organisations demandent de renforcer.