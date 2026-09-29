Ouragan Polo : le Mexique frappé par des vents à 175 km/h, les inondations restent à craindre

L’ouragan Polo a touché terre dans la nuit de lundi à mardi près de Las Barrancas, en Basse-Californie du Sud, avec des vents soutenus de 175 km/h. Le service météorologique mexicain confirme qu’il était de catégorie 2 à son arrivée sur la côte. La catégorie 3 mentionnée dans certains premiers récits correspond à son intensité avant l’impact.

À Puerto San Carlos, l’eau a envahi des rues et des coupures d’électricité ont plongé la localité dans l’obscurité. Des habitants ont trouvé refuge dans des centres d’accueil ou chez des proches. Mardi matin, le gouverneur de Basse-Californie du Sud faisait état d’environ 700 personnes accueillies dans des refuges et ne signalait aucun décès dans l’État à ce stade. Ce premier bilan pouvait encore évoluer avec l’évaluation des dégâts.

Le danger se déplace vers le Sonora

Polo s’est affaibli en traversant la péninsule : mardi matin, il était classé en catégorie 1, avec des vents soutenus de 120 km/h. Sa trajectoire le conduisait ensuite à travers le golfe de Californie vers le Sonora. Les autorités mexicaines y prévoyaient encore des pluies torrentielles et de fortes rafales, malgré la baisse d’intensité du cyclone.

Le risque principal demeure celui des crues soudaines et des inondations. Le passage du centre de l’ouragan ne suffit pas à lever l’alerte : les pluies peuvent continuer à gonfler les cours d’eau, endommager les routes et retarder le retour des habitants évacués. Les autorités ont suspendu des activités dans les zones exposées tandis que les secours poursuivent leurs vérifications sur le terrain.