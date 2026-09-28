Prisonniers nord-coréens : Séoul réclame des excuses à Kiev après une rupture de confidentialité

La Corée du Sud exige des excuses officielles de l'Ukraine après la révélation par Volodymyr Zelensky du transfert de deux soldats nord-coréens, ce qui violerait un accord de confidentialité. Cette situation délicate pourrait nuire aux relations bilatérales, alors que Séoul cherche à maintenir sa position face à Pyongyang tout en gérant une aide à Kiev.

La Corée du Sud a exigé des excuses officielles de l’Ukraine après que Volodymyr Zelensky a publiquement annoncé le transfert de deux soldats nord-coréens capturés en Russie, violant selon Séoul un accord de confidentialité préalablement conclu entre les deux pays.

La relation entre Séoul et Kiev traverse une zone de turbulences diplomatiques. La Corée du Sud a officiellement demandé à l’Ukraine de présenter des excuses après la divulgation publique, par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, du transfert de deux prisonniers de guerre nord-coréens vers le territoire sud-coréen. Séoul affirme que cette annonce a violé un accord de confidentialité conclu entre les deux gouvernements.

C’est devant l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, que Zelensky a évoqué la capture de ces deux soldats, précisant qu’ils n’avaient « pas été faciles à prendre vivants ». La réaction sud-coréenne n’a pas tardé : le président Lee Jae Myung a exprimé sa déception sur les réseaux sociaux, déclarant ne pas comprendre pourquoi la partie ukrainienne avait rompu l’accord et rendu l’affaire publique.

Dimanche, la présidence sud-coréenne a durci le ton. Seong Ghi-hong, secrétaire présidentiel principal chargé des relations publiques, a réclamé « une explication officielle et des excuses », dénonçant à la fois la divulgation unilatérale ukrainienne et ce qu’il a qualifié de « fausse annonce » de Kiev niant l’existence même d’un accord de non-divulgation. « Il s’agit en soi d’une affaire très grave qui porte sérieusement atteinte à la confiance entre les deux gouvernements et nuit gravement aux relations amicales entre les deux pays », a-t-il déclaré. Séoul a également évoqué la possibilité de prendre « des mesures supplémentaires », sans en préciser la nature.

Les deux soldats nord-coréens avaient été capturés par les forces ukrainiennes dans la région russe de Koursk en janvier 2025. Ils faisaient partie d’un contingent estimé à quelque 14 000 soldats nord-coréens déployés dans cette zone pour soutenir les troupes russes face à une incursion ukrainienne surprise. Les services de renseignement ukrainiens évaluent à environ 3 000 le nombre de soldats nord-coréens tués et à 1 500 celui des blessés. Aucun soldat nord-coréen n’aurait opéré sur le territoire ukrainien proprement dit.

La situation place le président Lee dans une position délicate. Depuis son arrivée au pouvoir, il s’efforce d’améliorer les relations avec Pyongyang, ce qui explique en partie la réticence de Séoul à prendre en charge les deux prisonniers. La constitution sud-coréenne, dans son article 3, considère néanmoins les ressortissants nord-coréens comme des citoyens de la République de Corée, leur ouvrant le droit de s’y établir.

Cette crise survient dans un contexte où Kiev cherche à convaincre Séoul de lui fournir des systèmes de défense antiaérienne avancés. La Corée du Sud, alliée de l’Ukraine, s’est jusqu’à présent limitée à des livraisons d’aide non létale. Zelensky a par ailleurs averti le mois dernier que jusqu’à 50 000 soldats nord-coréens supplémentaires pourraient être envoyés en Russie.