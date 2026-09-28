Nucléaire iranien : Trump rejette la proposition de Téhéran et maintient la pression

Donald Trump rejette la proposition iranienne de rouvrir le détroit d’Ormuz, maintenant ainsi la pression sur Téhéran, qui attend une réponse des États-Unis via des médiateurs. Cette décision soulève des interrogations sur la stratégie américaine, oscillant entre refus de concessions et tentative d’obtenir des engagements plus fermes de l’Iran.

Donald Trump a qualifié d’inacceptable la proposition iranienne visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, laissant les négociations dans l’impasse. Téhéran dit attendre toujours une réponse définitive de Washington, transmise par des médiateurs.

La réponse de Donald Trump n’a pas tardé. Qualifiant la proposition iranienne d’« inacceptable », le président américain a fermé la porte, du moins provisoirement, à l’ouverture que Téhéran semblait tendre. L’Iran avait proposé de rouvrir le détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique par laquelle transite une part significative du pétrole mondial, dans le cadre d’un possible accord diplomatique avec Washington.

Du côté iranien, on affirme n’avoir reçu aucune réponse définitive et attendre un signal clair de la Maison-Blanche, les échanges se faisant par l’intermédiaire de médiateurs. Cette configuration indirecte témoigne de l’absence de tout canal de communication direct entre les deux capitales.

Trump, de son côté, a justifié sa posture en affirmant que c’est l’Iran qui a besoin d’un accord, estimant que la République islamique « perd très nettement ». Cette rhétorique de la pression maximale, familière de sa première présidence, semble guider sa stratégie : refuser toute concession préliminaire pour contraindre Téhéran à des compromis plus substantiels.

La question qui se pose désormais est de savoir si ce rejet constitue une fin de non-recevoir ou une tactique de négociation destinée à arracher des concessions supplémentaires à l’Iran avant tout engagement formel. Des analystes spécialisés sur le Moyen-Orient et d’anciens diplomates américains soulignent la difficulté d’interpréter les signaux envoyés par Washington, dont la ligne reste difficile à lire pour les chancelleries étrangères.

Le détroit d’Ormuz, point de passage entre le golfe Persique et le golfe d’Oman, concentre des enjeux économiques et sécuritaires considérables pour l’ensemble des marchés énergétiques mondiaux. Toute perturbation de ce couloir maritime se répercute immédiatement sur les prix du pétrole et affecte directement les économies européennes, dont la France.