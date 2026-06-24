Accord entre Washington et Téhéran : l’influence de Netanyahu sur les États-Unis remise en cause

L’accord intérimaire entre les États-Unis et l’Iran pourrait finalement avoir une conséquence inattendue : fragiliser l’image politique de Benjamin Netanyahu, longtemps présenté comme l’un des dirigeants étrangers les plus influents à Washington. Selon des analystes, diplomates et anciens responsables américains, le Premier ministre israélien verrait s’effondrer une partie de l’autorité qu’il a construite sur la scène internationale.

Netanyahu a en effet bâti son parcours politique sur une idée centrale : sa capacité à maintenir une parfaite coordination stratégique entre Israël et les États-Unis sur la question iranienne. En s’appuyant notamment sur ses relations avec les milieux républicains, il s’est présenté comme le seul dirigeant israélien capable d’influencer durablement les présidents américains successifs et d’orienter leur politique envers Téhéran.

Au plus fort de son influence, il était même surnommé par certains diplomates le « chuchoteur américain », en référence à sa capacité à intervenir directement dans les décisions stratégiques de Washington. Selon ces mêmes sources, aucun autre Premier ministre israélien n’aurait autant mobilisé le Congrès américain ni construit un réseau politique aussi solide au sein de la classe dirigeante américaine.

Mais l’accord conclu entre Washington et Téhéran, visant à mettre fin à une période de conflit impliquant les États-Unis et Israël depuis février, semble marquer un tournant. Désormais, selon plusieurs observateurs, Benjamin Netanyahu ne serait plus en mesure de façonner la politique américaine sur l’Iran, mais contraint de s’y adapter.

Le président américain Donald Trump poursuivrait une stratégie d’accord avec Téhéran, tout en accordant moins de poids aux objections israéliennes, de plus en plus perçues comme des contraintes dans le processus de négociation. Cette évolution traduirait un rééquilibrage des rapports entre les deux alliés historiques.

Dans ce contexte, plusieurs analystes estiment que l’Iran renforcerait son influence régionale tandis que l’influence diplomatique d’Israël reculerait. Une situation qui, selon eux, placerait Benjamin Netanyahu dans une position plus fragile sur la scène internationale, alors même que son autorité politique est également confrontée à des tensions internes croissantes.