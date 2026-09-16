Colère des policiers : près de 10 000 agents manifestent jusqu’à l’Assemblée nationale

Près de 10 000 policiers manifestent à Paris pour revendiquer des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Le cortège se dirige vers l’Assemblée nationale, dénonçant des inégalités de traitement au sein des forces de l’ordre. Les syndicats s'inquiètent des coupes budgétaires potentielles qui pourraient affecter leurs rémunérations.

Des milliers de policiers ont manifesté ce mardi à Paris pour réclamer des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Selon les organisateurs, près de 10 000 personnes ont participé au cortège parti des Champs-Élysées en direction de l’Assemblée nationale, dans un contexte de tensions croissantes au sein des forces de l’ordre.

Salaires et conditions de travail au cœur de la colère

Les syndicats réclament notamment une revalorisation des rémunérations, davantage de moyens et une amélioration des conditions d’exercice du métier. Les policiers ne disposant pas du droit de grève, les fonctionnaires mobilisés ont notamment manifesté pendant leurs périodes de pause.

Le mouvement entend également dénoncer les différences de traitement au sein de la police nationale. Les représentants syndicaux estiment que les revalorisations accordées à certaines catégories de cadres ne se retrouvent pas suffisamment dans la rémunération des policiers de terrain.

Une mobilisation jusqu’à l’Assemblée nationale

Parti des Champs-Élysées, le cortège s’est dirigé vers l’Assemblée nationale afin de porter directement les revendications des policiers auprès du pouvoir politique. Plusieurs responsables de droite étaient également présents aux côtés des manifestants.

Cette mobilisation intervient au moment où le gouvernement prépare un budget 2027 particulièrement contraint. Alors que Sébastien Lecornu recherche environ 30 milliards d’euros d’économies, les syndicats policiers préviennent qu’ils ne veulent pas voir leurs rémunérations et leurs moyens devenir une variable d’ajustement budgétaire.