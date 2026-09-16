Les équipes mobiles russes collectent des votes dans les zones occupées du Donetsk, escortées par des militaires armés. Le Kremlin présente ces élections législatives comme un reflet de l’opinion publique sur le conflit, tandis que l’Ukraine et l’Occident dénoncent ce scrutin comme illégitime, accusant la Russie de manipuler le processus électoral.

Des équipes mobiles russes ont commencé à collecter des votes dans les zones occupées de la région ukrainienne de Donetsk, accompagnées de militaires et de policiers armés. Les élections législatives russes se tiennent officiellement du 18 au 20 septembre dans l’ensemble du pays.

Le 14 septembre, des responsables de la Commission électorale centrale de Russie se sont déplacés de localité en localité dans les zones rurales du Donetsk sous contrôle russe, munis d’urnes et d’isoloirs portatifs. Des images montrent des habitants déposant leur bulletin devant leur domicile, tandis que des soldats et des policiers russes encadrent le processus.

Le Kremlin présente ce scrutin législatif, désormais dans sa cinquième année de guerre contre l’Ukraine, comme un indicateur de l’opinion publique sur le conflit. Le vote anticipé est également organisé dans plusieurs régions proches du front, les autorités russes invoquant la loi martiale imposée par Moscou pour justifier ces modalités particulières.

Les images diffusées ne permettent pas d’évaluer le taux de participation : aucun chiffre n’est fourni sur le nombre de personnes ayant effectivement voté au moment du tournage.

Le Service de sécurité d’Ukraine (SBU) a mis en garde les habitants des territoires occupés contre toute participation à ce scrutin. Organiser ou promouvoir ces élections constitue une infraction pénale au regard du droit ukrainien, passible d’une peine pouvant atteindre dix ans de prison. La question de la liberté de choix des résidents face à des soldats armés qui se présentent à leur porte reste entière.

Kiev et les gouvernements occidentaux rejettent la légitimité de ces élections organisées sur des territoires ukrainiens occupés, les qualifiant de « simulacre d’élection » destiné à légitimer l’emprise de Moscou sur ces régions.