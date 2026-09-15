Le mariage de Donald Trump Jr partiellement financé par un oligarque russe proche de Poutine

Le mariage de Donald Trump Jr. aux Bahamas, en mai, a été en partie financé par l'oligarque russe Umar Kremlev, proche du Kremlin. Bien que Donald Trump Jr. ne viole pas de lois en acceptant ce cadeau, des groupes éthiques soulignent les implications problématiques de ces liens, rappelant des controverses passées autour de la famille Trump.

Deux nuits de festivités du mariage de Donald Trump Jr., célébré en mai aux Bahamas, ont été payées par Umar Kremlev, un oligarque russe lié au Kremlin. Le couple a confirmé les faits dans un communiqué publié lundi sur Instagram.

La noce s’est déroulée sur une île privée des Bahamas, mais c’est une deuxième île, louée environ 100 000 dollars la nuit, qui a accueilli deux jours de festivités supplémentaires après la cérémonie. Ces frais, ainsi qu’un feu d’artifice facturé quelque 70 000 dollars, ont été réglés par Umar Kremlev, selon une enquête du média ProPublica publiée lundi.

Bettina Trump, épouse de Donald Trump Jr., a confirmé ces informations via un post Instagram signé des deux époux. « Notre cher ami Umar a très généreusement organisé deux nuits de célébrations incroyables APRÈS notre mariage. C’était un cadeau de mariage extraordinairement généreux de la part d’un ami, pour lequel nous étions et restons incroyablement reconnaissants », écrivent-ils.

Kremlev dirige l’Association internationale de boxe (IBA), financée par le géant énergétique russe Gazprom, soutenu par l’État. Le Comité olympique international a suspendu l’organisation, notamment en raison de son manque de transparence sur ces liens. Kremlev a également accompagné Vladimir Poutine lors d’une visite en Chine plus tôt cette année, et le président russe lui a décerné l’Ordre de l’Amitié, l’une des plus hautes distinctions d’État.

Donald Trump Jr. est un citoyen privé : accepter un cadeau d’un ressortissant étranger n’est pas illégal pour lui. Un porte-parole a précisé qu’il entretenait avec Kremlev une relation d’amitié personnelle, sans « relation commerciale ». De son côté, le bureau de Kremlev a indiqué que les deux hommes s’étaient rencontrés il y a quelques années.

Des groupes de surveillance éthique jugent néanmoins la situation problématique. « Les gens ne donnent pas des centaines de milliers de dollars à une simple connaissance sans attendre quelque chose en retour », a déclaré Jordan Libowitz, vice-président de l’organisation Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW). Il a ajouté que le président Trump, dont la fortune se chiffre en milliards, ou son fils, estimé à 300 millions de dollars par Forbes, auraient pu financer eux-mêmes la totalité des festivités. « Son père est milliardaire, il aurait pu régler l’addition. Manifestement, ils ne voulaient tout simplement pas payer », a-t-il dit.

Parmi les invités figuraient Ivanka Trump, fille du président américain, et son mari Jared Kushner, qui a représenté les États-Unis dans des négociations diplomatiques avec l’Iran, la Russie et au Moyen-Orient. La famille Trump avait déjà été au cœur de controverses liées à des liens supposés avec Moscou lors de la campagne présidentielle de 2016, aboutissant à une enquête d’un procureur spécial. Donald Trump Jr. avait alors organisé une réunion à la Trump Tower avec un agent russe, un épisode qui avait fait l’objet d’un examen approfondi.