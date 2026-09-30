Richard Orlinski visé par une enquête pour blanchiment en bande organisée: 25.000 euros en espèces et 12 montres de luxe estimées à 880.000 euros saisis lors de perquisitions

Le sculpteur Richard Orlinski fait l’objet d’une nouvelle enquête judiciaire. Le parquet de Paris a ouvert, début 2026, une enquête préliminaire portant notamment sur des soupçons de blanchiment en bande organisée et d’abus de biens sociaux. En juillet dernier, les enquêteurs ont perquisitionné son domicile parisien ainsi que les sièges de six sociétés. Ils ont notamment saisi 25 000 euros en espèces et 12 montres de luxe, dont la valeur totale est estimée à 880 000 euros. Au total, les espèces et les montres saisies représentent près de 905 000 euros.

L’artiste, connu pour ses sculptures monumentales représentant des animaux aux couleurs éclatantes, a notamment exposé ses créations dans les jardins du palais de l’Élysée. Régulièrement photographié aux côtés d’Emmanuel et de Brigitte Macron, il fait désormais l’objet d’investigations portant sur plusieurs millions d’euros de mouvements financiers. Ses avocats contestent catégoriquement les accusations.

5,5 millions d’euros de transferts financiers suspects

L’enquête est confiée à l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Les policiers se sont intéressés aux activités de Richard Orlinski après avoir démantelé la structure financière d’une organisation criminelle.

Au cours de leurs investigations, les enquêteurs ont identifié un homme soupçonné d’avoir blanchi près de 185 millions d’euros à travers un réseau de nombreuses sociétés éphémères. Cet individu, présenté comme appartenant à l’entourage de Richard Orlinski, aurait entretenu des relations financières avec plusieurs entreprises du sculpteur.

L’examen de six années de comptes aurait permis d’identifier environ 5,5 millions d’euros transférés, directement ou indirectement, des sociétés de l’artiste vers celles de cet homme. Les policiers cherchent désormais à déterminer la justification économique de ces opérations et leur éventuel caractère frauduleux.

Il convient toutefois de distinguer les 185 millions d’euros attribués au réseau de blanchiment des 5,5 millions d’euros de transferts examinés dans le cadre des relations financières avec les sociétés du sculpteur.

Des biens immobiliers achetés à un prix suspecté d’être anormalement bas

Les investigations portent également sur une opération immobilière. Richard Orlinski aurait acquis auprès de cet homme une société civile immobilière détenant plusieurs biens situés dans des quartiers recherchés de la région parisienne.

Les propriétés concernées se trouveraient notamment dans le 16e arrondissement de Paris, à Vincennes et à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. Les enquêteurs soupçonnent une acquisition à un prix anormalement bas, une interprétation fermement contestée par la défense de l’artiste.

Les investigations portent aussi sur de possibles remises d’argent liquide qui auraient contribué à financer son train de vie. Richard Orlinski conteste avoir bénéficié de tels versements irréguliers.

Six sociétés perquisitionnées, 25 000 euros en liquide et 12 montres de luxe saisis

En juillet 2026, les enquêteurs ont procédé à plusieurs perquisitions, notamment aux sièges de six sociétés et au domicile parisien de Richard Orlinski.

Les policiers ont récupéré des documents comptables et différents justificatifs destinés à retracer les mouvements financiers examinés dans le cadre de la procédure. Ils ont également saisi 25 000 euros en espèces ainsi que 12 montres de luxe, dont la valeur cumulée est estimée à 880 000 euros.

Ces saisies doivent permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs vérifications sur l’origine des fonds et les opérations financières étudiées. Elles ne constituent pas, à elles seules, la preuve d’une infraction.

Une précédente enquête sur les cadeaux offerts à Christian Estrosi

Cette procédure n’est pas la première concernant Richard Orlinski. En 2019, le Parquet national financier avait déjà ouvert une enquête fiscale portant sur ses sociétés et son patrimoine immobilier, après des accusations formulées par un ancien collaborateur.

En septembre 2024, une autre enquête préliminaire avait été ouverte, cette fois pour des soupçons de corruption et de favoritisme. Les investigations concernaient notamment les relations entre le sculpteur et Christian Estrosi, ainsi que les conditions dans lesquelles plusieurs de ses œuvres avaient été exposées à Nice.

Les enquêteurs s’étaient notamment intéressés aux sculptures offertes à l’ancien maire de Nice et à son épouse, ainsi qu’aux avantages que l’artiste aurait éventuellement pu obtenir en contrepartie.

En mars 2025, des perquisitions avaient été réalisées dans le cadre de cette affaire. La présence des sculptures de Richard Orlinski dans l’espace public niçois avait également suscité des interrogations, notamment autour de son imposant lion installé sur la place Garibaldi. Ces deux précédentes enquêtes n’avaient pas entraîné de mise en examen de Richard Orlinski.

De l’Élysée aux enquêtes financières

Le parcours du sculpteur est notamment marqué par sa proximité publique avec plusieurs personnalités politiques et du monde du spectacle. Richard Orlinski avait participé, en tant que DJ, à la soirée organisée lors de la première victoire présidentielle d’Emmanuel Macron, en 2017. Ses relations avec le couple présidentiel lui avaient également permis de présenter plusieurs créations au palais de l’Élysée.

L’une de ses sculptures, un imposant loup rose offert par l’artiste, avait ainsi été installée dans les jardins de la présidence de la République.

Devenu célèbre grâce à ses représentations géométriques de gorilles, de crocodiles et d’autres animaux sauvages, il a développé une activité commerciale internationale reposant sur la vente de ses sculptures et de multiples collaborations.

Dans une interview consacrée à son parcours et à sa réussite, l’artiste avait notamment évoqué sa volonté de démocratiser l’art contemporain et ses nombreuses activités professionnelles.

Richard Orlinski conteste les accusations et affirme avoir justifié ses opérations financières

Face à cette nouvelle procédure, Richard Orlinski, représenté par ses avocats Robin Binsard et Carole Olivia Montenot, conteste fermement les soupçons formulés à son encontre.

Ses défenseurs dénoncent des accusations qu’ils considèrent comme calomnieuses et totalement infondées. Ils affirment notamment que « l’ensemble des flux financiers est justifié et régulier » et que l’acquisition immobilière contestée a été réalisée au prix du marché.

Concernant les espèces, les avocats assurent qu’elles proviennent de retraits bancaires justifiés. Ils soutiennent également que l’utilisation des œuvres d’art est conforme aux intérêts des sociétés concernées.

La défense rappelle que Richard Orlinski a déjà fait l’objet de plusieurs procédures sans avoir été mis en examen ni condamné pour les faits évoqués. L’artiste affirme avoir transmis à la justice tous les documents nécessaires et espère obtenir un classement sans suite. À ce stade, l’enquête préliminaire se poursuit. Les investigations devront déterminer la nature exacte des relations financières examinées, la justification des différents transferts et l’existence éventuelle d’infractions. Richard Orlinski bénéficie de la présomption d’innocence.