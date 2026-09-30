Affaire Jubillar : nouvelles fouilles dans le Tarn avant la reconstitution

Les gendarmes ont déployé ce mercredi 30 septembre un nouveau dispositif de fouilles à Mailhoc, dans le Tarn. Ces recherches complémentaires se concentrent sur le secteur où Cédric Jubillar avait avoué avoir enfoui le corps de Delphine Jubillar. Les investigations se déroulent à deux jours seulement de la reconstitution du meurtre prévue cette semaine.

Un périmètre de recherches élargi

Le périmètre des recherches a été élargi autour du champ où le corps de la victime aurait été déposé. Les enquêteurs tentent de recueillir de nouveaux éléments avant l’étape cruciale de la reconstitution. Depuis la disparition de Delphine Jubillar dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, son corps n’a jamais été retrouvé malgré plusieurs campagnes de fouilles menées dans la région.

Cette nouvelle opération témoigne de la volonté des enquêteurs de ne laisser aucune zone d’ombre avant la reconstitution programmée pour le 2 octobre. Cédric Jubillar, mis en examen pour le meurtre de son épouse, avait fini par passer aux aveux concernant l’emplacement du corps après des mois de silence.