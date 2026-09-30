Prison 5 étoiles pour P. Diddy: massages, repas préparés, alcool, photos de femmes nues… Les privilèges dont profiterait le rappeur derrière les barreaux

Sean « P. Diddy » Combs, condamné à 50 mois de prison, bénéficie de conditions de détention très privilégiées à la prison fédérale de Fort Dix. Il profite de massages, repas sur mesure, alcool haut de gamme et accès à des téléphones clandestins. Malgré une altercation ayant conduit à son isolement, il a rapidement retrouvé ses habitudes.

Condamné à 50 mois de prison, Sean « P. Diddy » Combs semble avoir trouvé le moyen de conserver certaines de ses habitudes de milliardaire derrière les barreaux. Massages, repas préparés spécialement pour lui, ménage, lessive, alcool haut de gamme et photos de femmes dénudées : quatre anciens codétenus décrivent un quotidien très éloigné de celui d’un prisonnier ordinaire. Le rappeur dépenserait plusieurs milliers de dollars chaque mois pour bénéficier de ces services dans la prison fédérale de Fort Dix, dans le New Jersey. Des révélations que son représentant minimise.

Des codétenus payés pour lui faire des massages, préparer ses repas et nettoyer ses toilettes

P. Diddy disposerait d’une véritable équipe de prisonniers chargés de s’occuper de lui. Certains prépareraient ses repas, d’autres feraient son lit, laveraient ses vêtements ou assureraient le ménage. Un détenu lui prodiguerait même des massages de style chinois.

Les prestations iraient jusqu’au nettoyage des sanitaires. Un prisonnier serait spécifiquement chargé de nettoyer les toilettes et les douches avant que le rappeur ne les utilise.

Côté alimentation, P. Diddy ne se contenterait pas des repas servis par l’administration pénitentiaire. Ses codétenus lui prépareraient du poulet au curry, des pizzas et des empanadas, grâce à des dispositifs de cuisson improvisés et dissimulés dans la prison. L’un des hommes ayant cuisiné pour lui raconte avoir fini par abandonner cette activité, laissant d’autres prisonniers prendre le relais.

Pour financer ces prestations, l’artiste utiliserait un système de paiements indirects. Des personnes situées à l’extérieur de la prison alimenteraient les comptes pénitentiaires des détenus travaillant à son service. Le montant total atteindrait plusieurs milliers de dollars par mois.

Téléphones clandestins, Instagram et photos de femmes nues

Le confort supposé du rappeur ne s’arrêterait pas aux tâches ménagères. Malgré l’interdiction des téléphones portables personnels dans les établissements fédéraux américains, P. Diddy aurait réussi à se procurer plusieurs appareils clandestins.

Des images tournées à l’intérieur de la prison le montreraient utilisant un téléphone portable. L’artiste se servirait notamment de ces appareils pour consulter Instagram et regarder des photographies dénudées ou sexuellement explicites qu’une ancienne compagne lui enverrait régulièrement.

Certains détenus auraient également pour mission de conserver ses téléphones et son courrier. Le rappeur recevrait tellement de lettres de ses admirateurs qu’il manquerait de place pour toutes les garder.

Autre avantage supposé : une tablette numérique modifiée permettant de contourner certaines restrictions. Elle lui donnerait accès à des films et à des documentaires, notamment Sean Combs: The Reckoning, la série documentaire Netflix consacrée à ses affaires judiciaires et produite par son rival de longue date, 50 Cent.

Du cognac Hennessy et des médicaments obtenus clandestinement

Les révélations concernent également la consommation d’alcool et l’accès à certains médicaments. Plusieurs témoignages affirment que P. Diddy disposerait de réserves d’alcools haut de gamme, introduits clandestinement dans l’établissement avec la complicité présumée de surveillants.

Le week-end, le rappeur partagerait notamment du cognac Hennessy avec un cercle restreint de détenus. L’un d’eux affirme avoir personnellement consommé de l’alcool en sa compagnie.

Ces déclarations font écho aux précédentes révélations concernant sa consommation présumée d’alcool artisanal en détention, publiées en novembre 2025.

P. Diddy se serait également procuré du Remeron, un antidépresseur délivré sur ordonnance, en passant par le marché clandestin de la prison. Ces médicaments circuleraient entre détenus, indépendamment de leur distribution médicale réglementaire.

Une altercation et un passage à l’isolement

Ce quotidien privilégié aurait néanmoins connu une interruption durant l’été 2026. En juillet, P. Diddy a été impliqué dans une altercation avec un autre détenu, à la suite de laquelle il a été placé à l’isolement.

Selon plusieurs témoignages, il aurait également été exclu du programme de traitement des addictions auquel il participait. Ce dispositif peut permettre aux prisonniers qui remplissent certaines conditions de bénéficier d’une réduction de leur durée d’incarcération.

À sa sortie de l’isolement, le rappeur aurait rapidement retrouvé ses habitudes et les services de ses codétenus.

Son représentant conteste toutefois la présentation faite de ses conditions de détention. Il considère que des aspects ordinaires de sa vie quotidienne sont transformés en événements médiatiques et rappelle que l’artiste continue de purger sa peine dans l’attente de la décision concernant son appel. L’administration pénitentiaire fédérale, de son côté, refuse de commenter individuellement les conditions d’incarcération des détenus.

Une sortie de prison désormais prévue pour janvier 2028

Pour rappel, P. Diddy a été condamné en octobre 2025 à 50 mois de prison pour avoir organisé le transport de personnes à des fins de prostitution. À l’issue de son procès, le jury l’avait acquitté des accusations plus graves de trafic sexuel et d’association de malfaiteurs.

Initialement prévue pour le 8 mai 2028, sa date de libération a été modifiée à plusieurs reprises. Au 30 septembre 2026, les registres de l’administration pénitentiaire américaine indiquent une sortie prévisionnelle fixée au 21 janvier 2028, sous réserve de nouvelles modifications.