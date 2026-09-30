Esteban Ocon quittera Haas à la fin de la saison 2026

Esteban Ocon annonce son départ de Haas à la fin de la saison 2026, mettant un terme à une collaboration commencée en 2025. Malgré une saison difficile, Ocon souhaite continuer sa carrière en Formule 1 et recherche un nouveau baquet pour 2027, tandis que Haas considère déjà plusieurs candidats pour le remplacer.

Esteban Ocon et Haas mettront fin à leur collaboration à l’issue de la saison 2026. Le pilote français a officialisé son départ mercredi 30 septembre, mettant un terme à une aventure commencée en 2025 après son départ d’Alpine. À 30 ans, le vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021 assure toutefois que ce départ ne signifie pas la fin de sa carrière en Formule 1. « Ce n’est absolument pas la fin de ma carrière en Formule 1 », a-t-il affirmé dans son message d’annonce.

La séparation était devenue de plus en plus probable ces dernières semaines. Avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan, Ocon s’était décrit comme « libre de tout engagement » pour 2027 et avait confirmé l’existence de discussions concernant son avenir. Haas, de son côté, n’avait pas encore arrêté publiquement son duo pour la saison prochaine. Le Français traverse une saison compliquée et pointe actuellement à la 16e place du championnat, derrière son coéquipier Oliver Bearman.

Deux saisons qui n’ont pas répondu à toutes les attentes

Le recrutement d’Esteban Ocon représentait pourtant une étape importante pour Haas. Lorsqu’il avait rejoint l’écurie américaine, le Français était le premier vainqueur de Grand Prix engagé comme titulaire par l’équipe. Ayao Komatsu connaissait également Ocon depuis ses premiers essais en Formule 1 et comptait sur son expérience pour aider Haas à s’installer durablement dans le milieu de grille. Mais dès 2025, Oliver Bearman avait terminé devant son équipier, tandis que Komatsu avait reconnu que l’écurie attendait davantage de son pilote expérimenté.

La saison 2026 n’a pas permis d’inverser complètement cette tendance. Ocon a connu plusieurs week-ends difficiles au volant d’une Haas devenue moins compétitive au fil de l’année. Le Français a néanmoins retrouvé de meilleures performances lors des dernières courses, notamment avec une huitième place en Azerbaïdjan. Dans son message de départ, il affirme quitter le projet « la tête haute » et se dit fier de ce qu’il a accompli dans un contexte qu’il décrit comme parfois compliqué.

Quel avenir pour Ocon en 2027 ?

La priorité d’Ocon reste désormais de trouver un baquet pour 2027. Le Français affirme avoir encore « faim de réussite » et souhaite poursuivre en catégorie reine, mais les places disponibles se réduisent à mesure que les écuries stabilisent leurs effectifs. Son avenir constituera donc l’un des dossiers à suivre pendant les dernières semaines de la saison.

Chez Haas, plusieurs noms circulent déjà pour prendre sa succession. Rafael Câmara, membre de la Ferrari Driver Academy et engagé en Formule 2, apparaît parmi les candidats cités, aux côtés de Leonardo Fornaroli et du pilote de réserve Ryo Hirakawa. L’écurie américaine n’a toutefois pas encore officialisé le remplaçant d’Esteban Ocon. D’ici là, le Français a assuré qu’il continuerait à donner le maximum lors des derniers Grands Prix afin de terminer son passage chez Haas sur la meilleure note possible.