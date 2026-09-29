SOCIÉTÉ Police-Justice

312 km/h sur l’A40 : un excès de vitesse hors norme devant la justice

Par

1 minute de lecture

312 km/h sur l’A40 : un excès de vitesse hors norme devant la justice
312 km/h sur l’A40 : un excès de vitesse hors norme devant la justice

Un automobiliste a été contrôlé à 312 km/h sur l’autoroute A40, en Haute-Savoie, soit plus du double de la vitesse maximale autorisée. Son permis a été immédiatement retiré et son véhicule mis en fourrière.

C’est l’un des excès de vitesse les plus importants jamais enregistrés sur le territoire français. Un conducteur circulant sur l’A40, en Haute-Savoie, a été flashé à 312 km/h, alors que la limitation y est fixée à 130 km/h. L’écart entre la vitesse constatée et le seuil légal dépasse donc les 180 km/h, un niveau rarement atteint dans les annales des contrôles routiers en France.

Permis retiré, véhicule saisi, audience à venir

Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du mis en cause et ont ordonné la mise en fourrière de son véhicule. L’automobiliste devra désormais répondre de ses actes devant un tribunal. Les infractions de grande vitesse exposent leurs auteurs à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à plusieurs années de suspension ou d’annulation du permis, ainsi qu’à des amendes conséquentes.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une