312 km/h sur l’A40 : un excès de vitesse hors norme devant la justice

Un automobiliste a été arrêté pour avoir roulé à 312 km/h sur l'A40, bien au-dessus de la limite de 130 km/h. Son permis a été retiré et son véhicule mis en fourrière. Il devra bientôt comparaître devant un tribunal, la violation pouvant entraîner des sanctions sévères.

Un automobiliste a été contrôlé à 312 km/h sur l’autoroute A40, en Haute-Savoie, soit plus du double de la vitesse maximale autorisée. Son permis a été immédiatement retiré et son véhicule mis en fourrière.

C’est l’un des excès de vitesse les plus importants jamais enregistrés sur le territoire français. Un conducteur circulant sur l’A40, en Haute-Savoie, a été flashé à 312 km/h, alors que la limitation y est fixée à 130 km/h. L’écart entre la vitesse constatée et le seuil légal dépasse donc les 180 km/h, un niveau rarement atteint dans les annales des contrôles routiers en France.

Permis retiré, véhicule saisi, audience à venir

Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du mis en cause et ont ordonné la mise en fourrière de son véhicule. L’automobiliste devra désormais répondre de ses actes devant un tribunal. Les infractions de grande vitesse exposent leurs auteurs à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à plusieurs années de suspension ou d’annulation du permis, ainsi qu’à des amendes conséquentes.