Dennis Haskins est mort à 75 ans: le mythique proviseur de «Sauvés par le gong» s’est éteint

Dennis Haskins, célèbre pour son rôle de Richard Belding dans la série « Sauvés par le gong », est décédé à 75 ans, laissant un vide pour de nombreux fans. Présent dans la série originale et ses dérivés, il a marqué les années 1990 par ses interactions bienveillantes avec les personnages adolescents.

Dennis Haskins, l’acteur américain devenu célèbre dans le monde entier en incarnant le proviseur Richard Belding dans Sauvés par le gong, est mort à l’âge de 75 ans. Son décès a été confirmé lundi 28 septembre par son agent, Jay Schachter. La cause de sa mort n’a pas été officiellement communiquée.

Pendant plus de 10 ans, Dennis Haskins a prêté ses traits à l’un des personnages les plus reconnaissables de la franchise. Avec Zack Morris, Kelly Kapowski, A.C. Slater, Jessie Spano, Lisa Turtle et Screech, M. Belding était devenu l’un des visages incontournables de la série qui a marqué toute une génération dans les années 1990.

Le proviseur Belding pendant plus de dix ans

Né le 18 novembre 1950 à Chattanooga, dans le Tennessee, Dennis Haskins avait commencé à interpréter Richard Belding avant même la création de Sauvés par le gong. Il tenait déjà ce rôle dans Good Morning, Miss Bliss, diffusée à la fin des années 1980 et qui a précédé la célèbre sitcom.

Lorsque Sauvés par le gong a été lancée sur NBC en 1989, Dennis Haskins a conservé son personnage. Richard Belding dirigeait alors le lycée fictif de Bayside, en Californie, où Zack Morris et ses amis multipliaient les aventures et les mauvais coups.

L’acteur est resté durant toute la série originale avant de reprendre son personnage dans Sauvés par le gong : La Nouvelle Classe, diffusée de 1993 à 2000. Il a également participé aux productions dérivées et aux téléfilms de la franchise.

Son agent rend hommage à un acteur très proche de ses fans

Jay Schachter, qui représentait Dennis Haskins depuis plus de vingt ans, a confirmé sa disparition et rendu hommage à l’acteur.

Il a déclaré : « C’est une perte tragique. Tout le monde aimait M. Belding, et ceux d’entre nous qui ont eu la chance de connaître Dennis l’aimaient encore davantage. C’était quelqu’un de formidable et il aimait, je veux dire qu’il ADORAIT absolument ses fans. Il avait toujours du temps pour eux, quoi qu’il arrive. » Son agent a également évoqué la relation personnelle qui les unissait : « Il a été mon client et mon cher ami pendant plus de vingt ans, et il va terriblement me manquer. »

La cause exacte du décès n’a pas été rendue publique.

Un visage emblématique de la télévision des années 1990

Sauvés par le gong a accompagné toute une génération de téléspectateurs. En France, la série a notamment été diffusée sur Antenne 2 dans l’émission Giga, avant de connaître de nombreuses rediffusions.

Richard Belding occupait une place particulière dans la série. Proviseur de Bayside, il devait régulièrement gérer les stratagèmes de Zack Morris tout en entretenant une relation souvent bienveillante avec les adolescents dont il avait la responsabilité.

L’une de ses répliques récurrentes, « Hey, hey, hey, qu’est-ce qui se passe ici ? », était devenue indissociable du personnage.

La disparition de Dennis Haskins s’ajoute à celles de plusieurs figures de la télévision et du cinéma ayant marqué plusieurs générations. Ces derniers mois, Tim Curry, l’inoubliable interprète de Pennywise dans ⁠Ça⁠, est mort à 80 ans⁠, tandis que Kenji Ohba, le héros de ⁠X-Or⁠, est mort à 71 ans⁠.

De « Shérif, fais-moi peur » à « Mad Men »

La carrière de Dennis Haskins ne s’est toutefois pas limitée à Sauvés par le gong. L’acteur avait accumulé de nombreuses apparitions à la télévision et au cinéma au cours d’une carrière débutée à la fin des années 1970.

Il était notamment apparu dans Shérif, fais-moi peur, Mad Men, How I Met Your Mother, New Girl ou encore Hot in Cleveland. Au cinéma, il avait notamment joué dans Albert à l’ouest (A Million Ways to Die in the West), sorti en 2014.

En 2015, Dennis Haskins avait de nouveau incarné M. Belding à l’occasion d’une réunion de plusieurs acteurs de Sauvés par le gong organisée dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen, Mario Lopez et Elizabeth Berkley avaient eux aussi repris leurs personnages.

Dennis Haskins, deuxième figure historique de « Sauvés par le gong » à disparaître

Sa mort marque une nouvelle disparition parmi les visages historiques de Sauvés par le gong. Dustin Diamond, l’interprète de Samuel « Screech » Powers, était mort en février 2021 à seulement 44 ans.

Dennis Haskins avait, lui, incarné Richard Belding pendant plus d’une décennie et traversé plusieurs générations de la franchise. Pour des millions de téléspectateurs, il restera le proviseur de Bayside, constamment confronté aux frasques de ses élèves et devenu, au fil des années, l’un des personnages emblématiques de Sauvés par le gong.