Après les sénatoriales, le RN poursuit ses appels à la droite en vue de 2027

Le Rassemblement national entend prolonger sa progression aux sénatoriales par des rapprochements avec des élus de droite. Dans son édition du 29 septembre, Le Figaro replace cette démarche dans la préparation de la présidentielle de 2027, deux jours après les appels de Jordan Bardella aux Républicains.

Dès dimanche soir, le président du RN a proposé de travailler avec les « patriotes sincères des LR ». Il a également évoqué un « gouvernement d’ouverture » dans l’hypothèse d’une victoire de son camp à la présidentielle. Son intervention associait ainsi le développement de la représentation sénatoriale du parti à une recherche de coopérations dépassant ses rangs actuels.

Mathieu Darnaud maintient la séparation avec le RN

Éric Ciotti a, de son côté, invité les sénateurs de droite opposés aux compromis avec le camp présidentiel à rejoindre l’alliance RN-UDR. Mathieu Darnaud, président du groupe Les Républicains au Sénat, a répondu en réaffirmant la séparation entre les deux formations : « Il n’y a pas de porosité entre nous et le RN. »

Ces déclarations exposent des orientations opposées, sans établir l’existence d’un accord entre les directions des partis. Le RN présente sa nouvelle implantation sénatoriale comme une étape de sa préparation présidentielle ; la direction du groupe LR maintient publiquement son refus d’un rapprochement. Les invitations formulées ne doivent donc pas être confondues avec des ralliements supplémentaires déjà annoncés.