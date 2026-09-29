Renaud Muselier quitte la présidence de la région PACA et appelle à une candidature commune pour 2027

Renaud Muselier, récemment élu sénateur des Bouches-du-Rhône, démissionne de la présidence de la région PACA pour se concentrer sur la présidentielle de 2027. Il plaide pour une candidature unique de la droite et du centre, tout en continuant à suivre certains dossiers en tant que conseiller régional.

Élu sénateur des Bouches-du-Rhône le 27 septembre, Renaud Muselier a annoncé son départ de la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il entend désormais prendre davantage part aux discussions nationales sur la présidentielle, en défendant une candidature commune à la droite et au centre.

Lors de sa conférence de presse du 28 septembre, il a indiqué avoir signé sa lettre de démission la veille au soir. À la tête de la région depuis 2017, il conserve néanmoins un mandat de conseiller régional. Il souhaite continuer à suivre plusieurs dossiers, notamment les financements européens et les Jeux olympiques d’hiver de 2030.

Un appel à dépasser les candidatures concurrentes

Renaud Muselier souhaite qu’un seul candidat représente finalement la droite et le centre au premier tour de la présidentielle. Cette position ne s’accompagne pas de l’annonce d’un accord entre les différentes formations concernées. Au Sénat, il apporte parallèlement son soutien à Gérard Larcher pour la présidence de la Haute Assemblée, sans avoir encore précisé son groupe de rattachement.

En région, Christian Estrosi doit assurer l’intérim avant l’élection du prochain président, prévue le 12 octobre. Renaud Muselier soutient François de Canson pour lui succéder. Ce soutien ne vaut toutefois pas désignation : le choix appartient aux conseillers régionaux, appelés à voter lors de cette séance.