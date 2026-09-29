Retard d’Emmanuel Macron à Metz: le président critiqué après avoir fait attendre Léon XIV

Emmanuel Macron s’est retrouvé au centre de critiques après un retard de plusieurs minutes lundi à Metz, lors de la dernière journée de la visite du pape Léon XIV en France. Le président de la République n’est pas arrivé exactement au moment prévu pour l’un de ses rendez-vous avec le souverain pontife.

Ce contretemps a rapidement été commenté, certains allant jusqu’à s’interroger sur une éventuelle volonté du chef de l’État de conserver la maîtrise du calendrier face au pape : « A-t-il voulu montrer que même face au pape, il restait le maître des horloges ? » Aucun élément ne permet toutefois d’établir que ce retard était volontaire ou répondait à une intention particulière.

Léon XIV contraint d’attendre plusieurs minutes

Emmanuel Macron devait retrouver Léon XIV à Metz pour participer à la rencontre Aux racines de l’Europe pour la paix et l’unité, organisée au Centre des congrès Robert-Schuman. Le rendez-vous faisait partie des derniers temps forts du voyage de quatre jours de Léon XIV en France⁠, commencé vendredi 25 septembre à Paris.

Le président français a finalement rejoint son hôte avec plusieurs minutes de retard. Dans un programme pontifical réglé avec précision, l’attente n’est pas passée inaperçue.

Dès le lendemain matin, l’épisode a suscité des commentaires critiques. L’expression de « maître des horloges », régulièrement associée à Emmanuel Macron depuis son arrivée à l’Élysée, a notamment refait surface. Mais si le retard est constaté, les interprétations sur les intentions du président ne peuvent être présentées comme des faits.

Un programme présidentiel modifié au dernier moment

Ce retard est également remarqué parce que la présence d’Emmanuel Macron à Metz avait elle-même fait l’objet d’un changement de programme.

Quelques jours avant l’arrivée du pape, l’Élysée avait annoncé que le président n’assisterait à aucune des trois messes de Léon XIV⁠. Emmanuel Macron devait participer aux rendez-vous institutionnels avec le souverain pontife, sans prendre part aux célébrations religieuses.

Cette organisation a finalement été revue dimanche soir. Emmanuel Macron a décidé de prolonger son déplacement en Moselle afin d’assister à la messe célébrée lundi à 16 heures dans la cathédrale Saint-Étienne.

Comme nous l’expliquions dimanche, Emmanuel Macron a finalement changé son programme pour assister à la messe de Léon XIV à Metz⁠.

Le protocole revu dans la nuit

La décision présidentielle avait obligé les autorités locales à modifier une partie de l’organisation prévue pour la dernière journée du pape.

Le maire de Metz, François Grosdidier, avait indiqué avoir été prévenu dimanche soir, vers 20 heures. Il expliquait alors : « L’Élysée m’a prévenu vers 20 heures de cette possibilité et nous allons revoir tout le protocole de la cérémonie dans la nuit. »

La présence d’Emmanuel Macron changeait notamment l’organisation de l’accueil officiel. François Grosdidier précisait : « M. Macron devient en effet la puissance invitante à la place du maire de la ville. »

Le chef de l’État avait ainsi réorganisé son agenda pour rester aux côtés de Léon XIV jusqu’à la fin de son déplacement français.

Macron assiste finalement à la messe

Après les rendez-vous de la matinée consacrés notamment au dialogue interreligieux, à l’Europe et à la paix, Léon XIV a poursuivi sa dernière journée à Metz.

Le pape a parcouru les rues de la ville en papamobile avant de rejoindre la cathédrale Saint-Étienne pour la messe de 16 heures. Emmanuel Macron, contrairement au programme initial annoncé quelques jours auparavant, a assisté à la célébration.

Cette présence constituait donc un changement important par rapport au dispositif initial. Lors de l’arrivée du pape en France, le chef de l’État avait participé aux rendez-vous institutionnels, notamment à l’Élysée lors de la première journée de Léon XIV⁠, sans prévoir de participer personnellement aux messes.

Emmanuel Macron accompagne Léon XIV jusqu’à son départ

Le président de la République est ensuite resté avec Léon XIV après la célébration. Il a participé au congedo, la cérémonie officielle marquant la fin de la visite du souverain pontife dans un pays, puis l’a accompagné jusqu’à l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine.

Cette dernière partie du programme a également permis aux deux hommes de poursuivre leurs échanges engagés quelques jours auparavant à Paris, notamment autour de la paix et de l’Europe.

Léon XIV a ensuite quitté la France pour regagner Rome, mettant fin à son voyage apostolique commencé quatre jours auparavant…