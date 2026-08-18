Mort de Dominique Frot : les obsèques de la comédienne auront lieu vendredi au Père-Lachaise

Dominique Frot, comédienne française de 68 ans, est décédée le 7 août 2026 après une longue maladie. Ses obsèques auront lieu le 21 août au cimetière du Père-Lachaise, où la famille invite les proches à privilégier des dons à l’Institut du Cerveau plutôt qu'à envoyer des fleurs.

Dix jours après la disparition de Dominique Frot, sa famille a communiqué les détails de ses obsèques. La comédienne française, sœur cadette de Catherine Frot, est morte le 7 août 2026 à Paris à l’âge de 68 ans, des suites d’une longue maladie. Un dernier hommage lui sera rendu vendredi 21 août au cimetière du Père-Lachaise, à Paris.

Un dernier hommage vendredi à 16h au Père-Lachaise

Les obsèques de Dominique Frot auront lieu vendredi 21 août à 16h au cimetière du Père-Lachaise, dans le 20e arrondissement de Paris. La famille précise que l’accès se fera par l’entrée principale située au 28 ter, boulevard de Ménilmontant. Les personnes souhaitant assister aux funérailles sont invitées à se retrouver dans la cour de l’entrée principale entre 15h30 et 15h45, avant le début de la cérémonie. La famille a également donné des indications concernant les fleurs. Celles-ci devront être déposées à la chambre mortuaire de l’hôpital Tenon, où Dominique Frot est décédée, avant 14h le jour des obsèques.

La famille privilégie les dons à l’Institut du Cerveau

Les proches de Dominique Frot ont toutefois exprimé une préférence pour une autre forme d’hommage. Plutôt que l’envoi de fleurs, ils invitent ceux qui le souhaitent à effectuer un don à l’Institut du Cerveau. Les dons peuvent être réalisés directement auprès de l’Institut ou par chèque à son ordre. Les chèques seront regroupés le jour des obsèques et les donateurs pourront ensuite recevoir un reçu fiscal. La famille a conclu son message en remerciant le public pour les nombreuses pensées et marques de soutien reçues depuis l’annonce de la disparition de la comédienne.

Dominique Frot est morte à 68 ans après une longue maladie

Dominique Frot est décédée vendredi 7 août 2026 à l’âge de 68 ans. Sa sœur Catherine Frot et son frère Jacques avaient annoncé sa disparition. La comédienne souffrait depuis longtemps d’une maladie dont la nature n’a pas été rendue publique, ses proches ayant souhaité préserver son intimité. Née le 23 août 1957 à Rochefort, en Charente-Maritime, Dominique Frot avait suivi une formation au Conservatoire national supérieur d’art dramatique et à l’École normale de musique de Paris avant de construire une longue carrière au théâtre, au cinéma et à la télévision.

Une carrière de plus de quarante ans

Dominique Frot avait débuté au cinéma au début des années 1980 et multiplié les rôles au cours des décennies suivantes. Elle avait notamment travaillé avec de nombreux cinéastes et conservé parallèlement une activité importante sur les planches. Le grand public la connaissait également pour son rôle de Solange Vergneaux, la proviseure du lycée dans la série Soda, diffusée sur M6 et W9. Au cinéma, elle était notamment apparue dans Titane de Julia Ducournau, Palme d’or au Festival de Cannes en 2021. Comédienne de théâtre autant que de cinéma et de télévision, Dominique Frot laisse derrière elle plus de quatre décennies de carrière. Elle aurait fêté ses 69 ans deux jours après ses obsèques, le 23 août.