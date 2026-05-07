Kenji Ohba, l’inoubliable X-Or, est mort : le héros d’une génération s’éteint

Kenji Takahashi, connu dans le monde entier sous le nom de Kenji Ohba, est décédé après une longue maladie. Né le 5 février 1955 à Matsuyama, au Japon, l’acteur et cascadeur avait 71 ans au moment de sa mort ; l’annonce japonaise a toutefois mentionné l’âge de 72 ans.

Un nom gravé dans la mémoire des années 80

Pour des millions de téléspectateurs, Kenji Ohba restera à jamais X-Or, le shérif de l’espace. Dans la série japonaise Space Sheriff Gavan, lancée en 1982, il incarnait Retsu Ichijôji / Gavan, héros solitaire chargé de défendre la Terre contre des forces extraterrestres. En France, la série est devenue culte sous le titre X-Or, notamment grâce à sa diffusion dans Récré A2.

Cascadeur avant d’être icône

Avant d’être une star du tokusatsu, Kenji Ohba était d’abord un homme d’action. Acteur physique, cascadeur, combattant à l’écran, il a bâti sa carrière sur une présence rare : celle d’un interprète capable d’incarner lui-même l’énergie, la vitesse et le danger de ses personnages. Il s’est imposé dans les grandes franchises japonaises Super Sentai et Metal Heroes, deux piliers de la télévision d’action japonaise.

Bien plus qu’un seul rôle

Réduire Kenji Ohba à X-Or serait injuste. Il a également marqué les fans avec ses rôles de Shiro Akebono / Battle Kenya dans Battle Fever J et de Daigoro Oume / Denzi Blue dans Denshi Sentai Denziman. Il a aussi participé à plusieurs productions liées à l’univers tokusatsu et repris son rôle de Gavan dans différents films et apparitions ultérieures.

Kenji Ohba ne s’est pas limité aux séries japonaises. Les spectateurs occidentaux ont pu le revoir au cinéma dans Battle Royale II: Requiem, puis dans Kill Bill: Volume 1 et Kill Bill: Volume 2, où il apparaissait dans l’univers stylisé de Quentin Tarantino. Ces rôles, plus discrets, ont rappelé son statut de figure respectée bien au-delà du Japon.

Un héros populaire jusqu’au bout

Kenji Ohba avait continué à entretenir un lien fort avec les fans. Son nom restait associé à une époque où les séries japonaises fascinaient par leurs transformations, leurs combats chorégraphiés, leurs costumes métalliques et leurs génériques inoubliables. Avec sa disparition, c’est une figure majeure du tokusatsu qui s’efface, mais aussi un morceau d’enfance pour toute une génération.