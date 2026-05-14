Libye : la raffinerie de Ras Lanouf pourrait redémarrer d’ici un an après plus d’une décennie d’arrêt

La Libye prévoit de remettre en service sa raffinerie de pétrole de Ras Lanouf dans un délai de six à douze mois, selon la National Oil Corporation (NOC). Cette reprise viserait principalement à renforcer l’approvisionnement du marché intérieur, dans un pays où le secteur énergétique reste fortement perturbé depuis plusieurs années.

Le président de la NOC, Masoud Suleman, a annoncé cette échéance lors d’une intervention à Londres, précisant que les préparatifs étaient déjà engagés. La raffinerie de Ras Lanouf, la plus importante du pays avec une capacité de 220 000 barils par jour, est à l’arrêt depuis 2013.

Cet arrêt prolongé est lié à un différend d’arbitrage entre la NOC et son partenaire émirati dans la société Trasta, qui exploitait le site. Ce conflit juridique et contractuel a bloqué toute reprise d’activité pendant plus d’une décennie, dans un contexte déjà marqué par l’instabilité politique en Libye.

La NOC a toutefois annoncé avoir conclu un accord définitif avec Trasta afin de mettre fin à leur partenariat. Cet accord permet désormais à la compagnie pétrolière libyenne de prendre le contrôle total du complexe de Ras Lanouf, une étape clé vers la relance de la raffinerie.

Selon Masoud Suleman, les financements nécessaires ont déjà été débloqués pour la remise en état des installations. Le coût de la maintenance est estimé à environ 60 millions de dollars, et la NOC affirme disposer à la fois des ressources humaines et du matériel nécessaires pour mener les travaux.

Le secteur pétrolier libyen, principale source de revenus du pays, reste toutefois vulnérable aux tensions internes. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, les infrastructures énergétiques sont régulièrement perturbées par des conflits politiques et des affrontements locaux. La semaine dernière encore, la raffinerie de Zawiya a dû suspendre ses activités en raison de combats à proximité.