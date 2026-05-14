Union européenne : Friedrich Merz appelle à une refonte du budget pour renforcer défense et compétitivité

Le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé à une refonte en profondeur du budget de l’Union européenne, estimant que les priorités actuelles doivent être réorientées vers la défense et la compétitivité économique. Ses déclarations interviennent alors que s’annonce une bataille politique majeure entre les États membres sur les prochaines orientations budgétaires.

S’exprimant lors d’une cérémonie de remise du prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle, Friedrich Merz a insisté sur la nécessité d’adapter les finances européennes à un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes et une concurrence économique mondiale accrue.

Le dirigeant allemand plaide pour un budget européen davantage tourné vers les investissements stratégiques, notamment dans les secteurs de la défense, de l’innovation et de la modernisation industrielle. Selon lui, l’Union doit renforcer sa capacité à agir de manière autonome dans un environnement international de plus en plus instable.

Cette position s’inscrit dans un débat déjà tendu au sein des institutions européennes. Le Parlement européen réclame une augmentation globale du budget de l’UE, tandis que plusieurs États membres s’opposent à une hausse significative des dépenses communes.

L’Allemagne, de son côté, rejette l’idée d’un nouvel emprunt commun européen et insiste sur le respect des règles de discipline budgétaire. Berlin met également en avant la nécessité de limiter l’endettement et de privilégier la modernisation économique plutôt que l’expansion des dépenses publiques.

Les discussions à venir s’annoncent donc particulièrement difficiles, alors que l’Union européenne cherche à trouver un équilibre entre ambitions stratégiques, contraintes financières et divergences politiques entre ses États membres.