L’Australie projette de renforcer sa défense avec un bouclier antimissile inspiré du Dôme de fer israélien, face à des menaces croissantes dans l'Indo-Pacifique. Le ministère de la Défense explore plusieurs technologies, prévoyant une sélection fin 2027 pour un premier tir opérationnel en 2029, tout en cherchant à intégrer ces systèmes aux capacités existantes.

L’Australie accélère le renforcement de ses capacités militaires face à la multiplication des menaces dans la région indo-pacifique. Canberra prépare la création de son premier véritable bouclier terrestre de défense antimissile et étudie plusieurs technologies étrangères, dont un système directement dérivé du célèbre Dôme de fer israélien. L’objectif est de protéger les installations militaires, les infrastructures stratégiques et certaines zones sensibles contre les missiles et les drones. Cette initiative témoigne des préoccupations croissantes des autorités australiennes concernant la sécurité du territoire national.

Le ministère australien de la Défense s’intéresse notamment au Medium Range Intercept Capability, un dispositif utilisé par le corps des Marines américains. Celui-ci repose sur le SkyHunter, une version américaine de l’intercepteur Tamir, employé par le système israélien Iron Dome. Cette technologie bénéficie de l’expérience opérationnelle acquise par Israël dans l’interception de projectiles à courte portée. Toutefois, aucun choix définitif n’a encore été effectué. Canberra examine également le système américain Patriot, des solutions associées à Aegis ainsi que d’autres propositions susceptibles d’être présentées par des industriels norvégiens et sud-coréens. Les autorités australiennes privilégient des équipements déjà éprouvés, capables d’être intégrés rapidement aux moyens de défense existants. Un appel d’offres lancé à la mi-octobre prévoit une sélection d’ici la fin de l’année 2027, avec l’ambition de réaliser un premier tir opérationnel lors de l’exercice militaire Talisman Sabre en 2029.

Une réponse aux tensions militaires croissantes dans l’Indo-Pacifique

Cette initiative intervient dans un contexte de transformation rapide des équilibres militaires régionaux. La multiplication des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones oblige les armées à repenser la protection de leurs bases et de leurs infrastructures essentielles. L’Australie, longtemps protégée par son éloignement géographique, considère désormais que cette situation ne suffit plus à garantir sa sécurité. Le ministre de la Défense Richard Marles a régulièrement décrit l’environnement stratégique actuel comme le plus difficile rencontré par le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. La mise en place d’un bouclier antimissile terrestre s’inscrit ainsi dans une stratégie plus large de modernisation des forces armées australiennes. Elle doit notamment permettre de compléter les capacités de surveillance, d’interception et de défense aérienne déjà disponibles. La capacité opérationnelle complète du futur dispositif ne serait toutefois pas attendue avant le milieu des années 2030.

Le recours éventuel à une technologie issue du Dôme de fer israélien présente également une dimension diplomatique. Canberra a exprimé des critiques à l’égard de la conduite de la guerre à Gaza, mais continue d’examiner les équipements militaires israéliens lorsqu’ils répondent aux besoins de ses forces armées. Le système Iron Dome, conçu principalement pour intercepter des roquettes et d’autres menaces à courte portée, ne constitue d’ailleurs qu’un élément de la défense multicouche d’Israël, qui comprend également la Fronde de David et les systèmes Arrow pour des menaces de portée supérieure. L’Australie ne cherche donc pas à reproduire intégralement le modèle israélien, mais à construire une architecture adaptée à ses propres risques. Le futur dispositif pourrait associer plusieurs technologies afin de répondre à différentes catégories de missiles et de drones. Pour Canberra, l’enjeu est désormais de concilier rapidité d’acquisition, efficacité opérationnelle et maîtrise des coûts, dans une région où les capacités militaires continuent de se développer rapidement.