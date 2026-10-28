Sergueï Lavrov participera au sommet du G20 en 2026 aux États-Unis, un événement sensible en raison des tensions entre Moscou et Washington. Cette présence pourrait compliquer les discussions, marquées par des divergences sur la guerre en Ukraine, tout en témoignant des enjeux économiques globaux auxquels les États doivent faire face.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, devrait participer au prochain sommet du G20 organisé aux États-Unis en 2026. Sa présence constituerait un rendez-vous diplomatique particulièrement sensible, alors que les relations entre Moscou et les puissances occidentales restent marquées par la guerre en Ukraine et les sanctions économiques imposées à la Russie. Si Vladimir Poutine ne fait pas lui-même le déplacement, l’envoi de son chef de la diplomatie permettrait au Kremlin de maintenir sa représentation au sein de l’une des principales instances de coopération économique internationale.

La participation annoncée de Sergueï Lavrov rappelle la place particulière de la Russie au sein du G20. Malgré son isolement diplomatique auprès de nombreux gouvernements occidentaux depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, Moscou demeure membre de ce forum réunissant les principales économies mondiales. Les discussions portent notamment sur la croissance, les échanges commerciaux, les investissements, la dette et la stabilité financière internationale. Pour la Russie, participer à ces rencontres constitue un moyen de défendre ses intérêts économiques, de maintenir des contacts avec des partenaires non occidentaux et de faire entendre ses positions sur les grandes questions internationales. La présence de Lavrov permettrait également à Moscou de poursuivre ses échanges avec les pays émergents, dont plusieurs entretiennent des relations commerciales et énergétiques importantes avec la Russie.

Un sommet marqué par les divergences sur la guerre en Ukraine

La participation du chef de la diplomatie russe pourrait compliquer les discussions entre les différentes délégations. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les sommets du G20 sont régulièrement traversés par des désaccords sur la formulation des déclarations communes et sur la place accordée aux questions géopolitiques. Les États-Unis et leurs partenaires européens défendent leurs positions sur la souveraineté ukrainienne et les sanctions visant Moscou, tandis que d’autres membres du G20 privilégient le maintien du dialogue économique et diplomatique avec l’ensemble des participants. Cette diversité de positions rend parfois difficile l’adoption de textes consensuels. La venue de Sergueï Lavrov sur le sol américain présenterait également une dimension symbolique, compte tenu des relations particulièrement tendues entre Washington et Moscou. Elle ne signifierait toutefois pas, à elle seule, un rapprochement entre les deux pays.

Pour les autorités américaines, l’enjeu sera de préserver le fonctionnement du G20 tout en maintenant leurs positions diplomatiques à l’égard de la Russie. Le sommet pourrait offrir des occasions d’échanges entre délégations, sans qu’une rencontre bilatérale de haut niveau puisse être considérée comme acquise. Pour Moscou, cette participation représenterait une possibilité de défendre sa lecture des déséquilibres économiques mondiaux et de renforcer ses relations avec les puissances émergentes. Au-delà du dossier ukrainien, les discussions devraient porter sur les défis économiques internationaux, notamment les tensions commerciales, la sécurité énergétique et les perspectives de croissance. La présence annoncée de Sergueï Lavrov illustre ainsi les contradictions auxquelles le G20 est confronté : réunir des États profondément divisés sur les questions de sécurité, mais qui continuent de partager des intérêts économiques et financiers nécessitant une coopération internationale.