Royaume-Uni : le prince Harry dénonce une montée « profondément préoccupante » de l’antisémitisme

Le prince Prince Harry a qualifié la montée de l’antisémitisme au Royaume-Uni de phénomène « profondément préoccupant », appelant à ne pas laisser les tensions liées au conflit au Moyen-Orient alimenter la haine contre les communautés juives.

Dans un article publié jeudi dans le magazine New Statesman, le fils cadet du roi Charles a estimé que, quelle que soit la colère suscitée par les événements au Moyen-Orient, aucune situation ne peut justifier des actes d’hostilité envers des personnes ou des religions. Il a insisté sur la nécessité de distinguer le débat politique des violences et discriminations ciblant des communautés.

Le prince Harry a également formulé des critiques indirectes à l’égard de certaines politiques du gouvernement israélien, tout en soulignant que les protestations légitimes ne devaient pas dégénérer en haine. Son intervention s’inscrit dans un contexte international marqué par des tensions persistantes autour de la guerre à Gaza.

Au Royaume-Uni, les autorités constatent une augmentation des actes antisémites depuis l’attaque du Hamas contre Israël en 2023 et le déclenchement de la guerre à Gaza. La communauté juive britannique, estimée à environ 290 000 personnes, fait état d’un sentiment d’insécurité croissant.

Ces derniers mois, plusieurs incidents ont renforcé les inquiétudes, notamment des incendies criminels visant des lieux liés à la communauté juive à Londres et des agressions violentes, dont des attaques au couteau considérées comme des actes terroristes par la police.

Face à cette situation, les forces de l’ordre londoniennes ont annoncé le déploiement d’une opération de sécurité renforcée en prévision de manifestations pro-palestiniennes et de rassemblements liés aux tensions internationales. Le débat public britannique reste ainsi fortement polarisé autour des conséquences du conflit au Moyen-Orient et de ses répercussions sur la société.