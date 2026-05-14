La Russie place l’ex-ministre britannique Ben Wallace sur sa liste des personnes recherchées

La Russie a inscrit l’ancien ministre britannique de la Défense Ben Wallace sur sa liste des personnes recherchées dans le cadre d’une enquête criminelle dont les autorités russes n’ont pas précisé la nature. L’information a été rapportée par des médias d’État, citant la base de données du ministère russe de l’Intérieur.

Aucun détail n’a été communiqué sur les accusations visant l’ancien responsable britannique. Cette décision s’inscrit dans un contexte de fortes tensions entre Londres et Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine.

Ben Wallace a occupé le poste de ministre de la Défense du Royaume-Uni jusqu’en août 2023. Durant son mandat, il a été l’un des principaux soutiens européens de l’aide militaire apportée à Kiev après l’invasion russe de l’Ukraine en 2022.

Après son départ du gouvernement, il a continué à défendre publiquement un renforcement du soutien occidental à l’Ukraine et a régulièrement critiqué l’action militaire russe. Ces positions en font une figure particulièrement exposée aux tensions diplomatiques entre les deux pays.

Réagissant à cette décision, Ben Wallace a déclaré ne pas être surpris par cette initiative, qu’il considère comme une manœuvre politique du Kremlin. Il a affirmé que cette mesure intervenait alors que la Russie, selon lui, fait face à des difficultés sur les plans national et international.

Cette annonce illustre une nouvelle escalade symbolique dans l’affrontement diplomatique entre Moscou et les pays occidentaux, sur fond de guerre en Ukraine et de durcissement des relations entre la Russie et ses adversaires européens et américains.