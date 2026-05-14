Crash du Boeing 737 MAX en Éthiopie : Boeing condamné à verser 49,5 millions de dollars à une famille de victime

La justice américaine a condamné Boeing à verser 49,5 millions de dollars à la famille d’une victime du crash du vol Ethiopian Airlines Flight 302, catastrophe qui avait provoqué la mort des 157 personnes à bord en Éthiopie. Cette décision marque l’un des jugements financiers les plus lourds rendus contre le constructeur aéronautique depuis le drame impliquant un Boeing 737 MAX 8.

Le crash s’était produit le 10 mars 2019, quelques minutes seulement après le décollage de l’appareil reliant Addis-Abeba à Nairobi. L’accident avait rapidement mis en cause le système anti-décrochage MCAS du 737 MAX, déjà pointé du doigt après le crash du vol Lion Air survenu quelques mois plus tôt en Indonésie. Les deux catastrophes avaient entraîné la mort de 346 personnes et conduit à l’immobilisation mondiale des Boeing 737 MAX pendant près de deux ans.

Boeing continue de payer le prix du scandale industriel

Dans cette affaire civile jugée aux États-Unis, les jurés devaient déterminer le montant des dommages versés aux proches de la victime, Boeing ayant déjà reconnu sa responsabilité dans les défaillances ayant conduit au crash. Depuis plusieurs années, le groupe multiplie les accords financiers avec les familles des victimes afin d’éviter des procès publics particulièrement sensibles pour son image.

Le scandale du 737 MAX reste l’une des plus graves crises industrielles de l’histoire récente de l’aviation civile américaine. Les enquêtes avaient révélé de lourdes défaillances dans la conception du système MCAS mais aussi dans les processus de certification de l’appareil par les autorités américaines. Boeing avait été accusé d’avoir privilégié les impératifs commerciaux et la concurrence avec Airbus au détriment de la sécurité des vols.

Une crise durable pour le géant américain

Malgré le retour en service du 737 MAX, Boeing continue de subir les conséquences financières et judiciaires des deux crashes. Plusieurs procédures civiles restent encore en cours aux États-Unis et d’autres familles refusent toujours les accords confidentiels proposés par le constructeur.

La condamnation intervient alors que Boeing traverse déjà une période délicate, marquée par des problèmes industriels à répétition, des critiques sur ses standards de sécurité et une pression croissante des régulateurs américains. Pour de nombreux observateurs du secteur aérien, l’affaire du 737 MAX demeure le symbole d’un affaiblissement profond de la culture de sécurité au sein du constructeur américain.