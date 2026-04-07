VIDÉO – Panique à l’aéroport en Indonésie : un plafond s’effondre à cause des pluies

Une scène de panique s’est produite au terminal 3 de l’aéroport international Soekarno-Hatta, en Indonésie, lorsqu’une partie du plafond s’est effondrée après plusieurs jours de fortes pluies accompagnées de vents violents.

L’accident s’est produit à la porte 7, vers 13h40, heure de l’Ouest indonésien, alors que de nombreux passagers se trouvaient dans la zone d’embarquement.

“Il y avait beaucoup de monde, j’ai juste eu le temps de courir”

Parmi les témoins, un passager en partance pour Singapour a raconté la scène : « L’incident s’est produit à la porte 7, vers 13 h 40. Il y avait beaucoup de monde, grâce à Dieu, j’ai encore eu le temps de courir », a-t-il déclaré.

L’aéroport confirme un incident lié aux intempéries

Selon les autorités aéroportuaires, l’effondrement du plafond a été provoqué par les effets combinés du vent et de la pluie et les mauvaises conditions météorologiques persistantes dans plusieurs régions du pays.

Yudistiawan, vice-adjoint chargé de la communication et des affaires juridiques de l’aéroport de Soekarno-Hatta, a assuré que la perturbation n’avait duré que brièvement.

Les autorités n’ont pas précisé dans l’immédiat si des blessés étaient à déplorer, mais cet effondrement soulève déjà des questions sur la résistance des infrastructures aéroportuaires face aux intempéries extrêmes.