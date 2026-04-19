Autriche : des traces de mort-aux-rats retrouvées dans des aliments pour bébés

En Autriche, une alerte sanitaire et judiciaire a été déclenchée après la découverte de traces de mort-aux-rats dans des pots d’aliments destinés aux bébés. Les autorités ont identifié plusieurs produits contaminés, suscitant une vive inquiétude en raison de la dangerosité de ce type de substance, utilisée comme rodenticide pour éliminer les rongeurs.

Les premiers éléments de l’enquête privilégient la piste d’un acte malveillant. La présence de poison dans des produits alimentaires pour nourrissons ne correspond pas à un défaut industriel classique, mais pourrait résulter d’une contamination volontaire. Des investigations ont été lancées pour déterminer l’origine précise des produits concernés et retracer leur parcours dans la chaîne de distribution.

Une alerte prise très au sérieux par les autorités

Les autorités sanitaires ont immédiatement demandé le retrait des produits suspects et appelé les parents à la plus grande vigilance. Les aliments pour bébés étant destinés à un public particulièrement vulnérable, ce type d’incident est considéré comme extrêmement grave, même en l’absence, à ce stade, d’informations sur d’éventuelles victimes.

Les substances utilisées dans les mort-aux-rats sont connues pour leur toxicité élevée, pouvant provoquer des troubles graves en cas d’ingestion. Leur présence dans des denrées alimentaires soulève donc des enjeux majeurs de santé publique et de sécurité alimentaire.

Une enquête criminelle en cours

Les services d’enquête cherchent désormais à identifier les responsables et à déterminer si d’autres produits ont pu être contaminés. Des contrôles supplémentaires ont été renforcés dans les circuits de distribution afin de prévenir tout nouveau risque.

Cette affaire relance les inquiétudes sur la sécurité des produits alimentaires en Europe, en particulier ceux destinés aux enfants, et pourrait conduire à un durcissement des contrôles et des mesures de traçabilité dans le secteur agroalimentaire.