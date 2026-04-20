Roumanie : la coalition au bord de l’implosion, le Premier ministre Bolojan sous pression pour démissionner

La Roumanie s’achemine vers une crise politique majeure alors que le principal parti de la coalition gouvernementale envisage de retirer son soutien au Premier ministre Ilie Bolojan. Les sociaux-démocrates, pilier de la majorité, devraient demander sa démission, ouvrant la voie à une période d’instabilité susceptible d’affecter l’économie du pays.

Le Parti social-démocrate roumain (PSD), formation de gauche et plus grand parti de la coalition, doit organiser un vote interne pour décider de sa position. Selon plusieurs sources, ses membres sont de plus en plus enclins à exiger le départ du chef du gouvernement, issu du camp libéral.

Formé il y a dix mois après une élection présidentielle tendue, le gouvernement de coalition regroupait quatre partis pro-européens avec l’objectif d’empêcher la montée de l’extrême droite. Toutefois, des désaccords persistants sur les réformes économiques et budgétaires ont fragilisé cette alliance dès ses débuts.

Le Premier ministre Ilie Bolojan a d’ores et déjà exclu toute démission, ce qui pourrait précipiter une rupture. En réaction, les sociaux-démocrates envisagent de retirer leurs six ministres du gouvernement dans les prochains jours, une décision qui priverait la coalition de sa majorité parlementaire.

Cette impasse politique inquiète les observateurs, notamment en raison de ses potentielles répercussions économiques. En jeu figurent près de 28 milliards d’euros de fonds et de prêts européens, essentiels pour la stabilité financière du pays. Les agences de notation surveillent de près la situation, alors que la Roumanie se situe déjà au seuil de la catégorie d’investissement.

Par ailleurs, le PSD redoute une érosion de son électorat au profit de l’extrême droite, dans un contexte où aucune élection législative n’est prévue avant 2028. Cette crise pourrait ainsi rebattre les cartes politiques du pays et accentuer les tensions au sein de la scène politique roumaine.