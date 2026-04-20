Royaume-Uni : Starmer assure ne pas avoir été informé du feu vert controversé accordé à Mandelson

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a affirmé lundi que ni lui ni ses ministres n’avaient été informés d’une décision controversée concernant l’ancien ambassadeur Peter Mandelson. Selon lui, le ministère des Affaires étrangères a accordé une habilitation de sécurité en janvier 2025 en dépit d’un avis défavorable de l’agence de vérification compétente.

Cette déclaration intervient alors que des interrogations émergent sur le processus ayant conduit à la nomination de Mandelson. Keir Starmer a indiqué que cette information n’avait pas été portée à la connaissance du gouvernement, suscitant des critiques sur le fonctionnement des mécanismes de contrôle et de communication au sein de l’administration.

Le chef du gouvernement a également reconnu une erreur de jugement dans cette affaire, estimant que Peter Mandelson n’aurait « jamais dû » être nommé ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis. Cette prise de position marque une tentative de clarification face à une polémique croissante.

Dans le même temps, Keir Starmer a renouvelé ses excuses aux victimes du financier délinquant sexuel Jeffrey Epstein, une référence qui souligne la sensibilité du dossier et les implications potentielles liées à cette nomination controversée.

Cette affaire met en lumière des failles possibles dans les procédures de vérification des antécédents au plus haut niveau de l’État britannique. Elle pourrait alimenter les critiques de l’opposition et relancer le débat sur la transparence et la responsabilité au sein du gouvernement.

Alors que le Premier ministre doit s’exprimer plus en détail sur le processus de validation des nominations, cette controverse risque de peser sur l’exécutif et d’alimenter les tensions politiques au Royaume-Uni dans les semaines à venir.