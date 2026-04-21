Trump affirme qu’Israël ne l’a jamais poussé à attaquer l’Iran et défend sa ligne dure

Le président américain Donald Trump a assuré lundi qu’Israël ne l’avait jamais convaincu d’entrer en guerre contre l’Iran, répondant ainsi à des informations suggérant une influence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur la politique américaine. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Téhéran.

Dans un message publié sur le réseau Truth Social, Donald Trump a affirmé que sa position vis-à-vis de l’Iran reposait sur une conviction de longue date, renforcée par les événements du 7 octobre. Il a réitéré son opposition ferme à toute acquisition de l’arme nucléaire par la République islamique.

Le président américain a également évoqué les perspectives à venir, estimant que « les résultats en Iran seront incroyables ». Cette déclaration intervient alors que les États-Unis se préparent à reprendre des négociations avec Téhéran, possiblement au Pakistan, bien que la participation iranienne ne soit pas encore confirmée.

Donald Trump a par ailleurs évoqué l’hypothèse d’un changement de régime en Iran, suggérant que de nouveaux dirigeants pourraient ouvrir la voie à un avenir « brillant et prospère » pour le pays. Ces propos illustrent la ligne politique adoptée par Washington face à Téhéran.

Ces déclarations surviennent alors que certaines voix, notamment dans les milieux conservateurs américains, ont critiqué l’influence supposée d’Israël sur la politique étrangère des États-Unis. En niant toute pression extérieure, Trump cherche à affirmer l’indépendance de ses décisions stratégiques.

Dans un contexte diplomatique incertain, marqué par la reprise envisagée des discussions, les propos du président américain témoignent d’une volonté de maintenir une position ferme tout en laissant ouverte la voie à des négociations avec l’Iran.