Négociations avec l’Iran : incertitudes autour du départ de J.D. Vance pour le Pakistan

Le vice-président américain J.D. Vance ne s’est pas encore rendu au Pakistan pour participer à un nouveau cycle de discussions avec l’Iran, contrairement à certaines informations relayées récemment. Selon une source proche du dossier, il se trouvait toujours aux États-Unis, alors que l’avenir des pourparlers reste incertain.

Le président Donald Trump a pourtant indiqué qu’une délégation américaine serait envoyée à Islamabad dans les prochains jours, dans l’objectif de poursuivre les négociations avant l’expiration imminente du cessez-le-feu. Ces discussions visent à désamorcer les tensions après les affrontements déclenchés par des frappes américano-israéliennes contre l’Iran fin février.

Du côté iranien, un haut responsable a affirmé que Téhéran envisageait de participer à ces pourparlers, sans qu’aucune décision définitive n’ait encore été prise. Cette hésitation reflète les incertitudes qui entourent le processus diplomatique en cours.

Une seconde source a confirmé que la délégation américaine n’avait pas encore quitté le territoire, tout en précisant qu’un déplacement à Islamabad restait prévu à court terme. Les détails concernant la composition exacte de cette mission et son calendrier restent toutefois flous.

Plus tôt, le New York Post avait rapporté que J.D. Vance, l’envoyé spécial de la Maison-Blanche Steve Witkoff et Jared Kushner étaient déjà en route pour le Pakistan. Tous trois avaient participé au premier cycle de négociations, qui avait tenté de mettre fin aux hostilités.

Dans ce contexte, l’absence de confirmation officielle et les divergences d’informations alimentent les doutes sur l’avancement des discussions. À l’approche de la fin du cessez-le-feu, les prochaines heures pourraient s’avérer décisives pour l’avenir du processus de paix entre Washington et Téhéran.