Inde–Corée du Sud : une alliance économique renforcée pour viser 50 milliards de dollars d’échanges

L’Inde et la Corée du Sud ont annoncé un renforcement majeur de leur coopération économique, avec l’objectif ambitieux de porter leurs échanges commerciaux à 50 milliards de dollars dans les prochaines années. Cette dynamique a été impulsée lors de la visite d’État du président sud-coréen Lee Jae Myung à New Delhi, où il a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi.

Les deux pays ont convenu d’intensifier leurs efforts pour moderniser leur accord de partenariat économique global signé en 2010. L’objectif est de relancer les négociations afin de dynamiser les échanges bilatéraux et de renforcer les investissements dans des secteurs stratégiques.

Parmi les domaines ciblés figurent l’énergie, les minéraux, la construction navale et les semi-conducteurs, autant de secteurs clés dans un contexte mondial marqué par les tensions sur les chaînes d’approvisionnement. Cette coopération vise à sécuriser les ressources et à développer des capacités industrielles communes.

Cette visite, la première d’un président sud-coréen en Inde depuis huit ans, souligne la volonté des deux puissances asiatiques de consolider leur partenariat face aux défis économiques globaux. Elle s’inscrit également dans une stratégie de diversification des alliances économiques.

Les dirigeants des deux pays ont également participé à des événements officiels et économiques, mettant en avant leur volonté commune d’approfondir les liens commerciaux et technologiques. Cette collaboration pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour les entreprises des deux nations.

Dans un contexte de recomposition des échanges internationaux, ce rapprochement entre New Delhi et Séoul marque une étape importante vers une coopération économique plus étroite, susceptible de redessiner les équilibres commerciaux en Asie.