Cacao : en Côte d’Ivoire, les producteurs attendent des pluies cruciales pour la récolte

Les producteurs de cacao en Côte d’Ivoire espèrent un retour plus marqué des pluies afin d’améliorer la qualité des fèves pour la récolte de mi-saison, alors que les précipitations ont été inférieures à la moyenne ces derniers jours. Cette situation intervient en pleine période clé pour la production du premier fournisseur mondial de cacao.

Selon les agriculteurs interrogés à travers le pays, l’humidité reste insuffisante pour garantir des conditions optimales, notamment pour la période de récolte qui s’étend de mi-mars à août. Bien que la saison des pluies ait officiellement débuté en avril, les apports en eau n’ont pas encore atteint les niveaux attendus dans plusieurs zones de production.

Malgré ces conditions, les producteurs se veulent globalement rassurants. Ils indiquent que les cacaoyers portent actuellement une bonne variété de cabosses, de tailles petites, moyennes et grandes, ce qui laisse entrevoir un potentiel de production satisfaisant si les conditions météorologiques s’améliorent.

Dans certaines régions comme Daloa, Bongouanou et Yamoussoukro, où les pluies ont été particulièrement faibles, la chaleur a toutefois eu un effet positif en facilitant le séchage des fèves déjà récoltées. Ce processus est essentiel pour garantir la qualité du cacao destiné à l’exportation.

Les agriculteurs soulignent également que la récolte commence à s’intensifier et que de nombreuses cabosses devraient être cueillies entre mai et juillet. Cette période sera déterminante pour évaluer l’impact réel des conditions climatiques sur les volumes et la qualité de la production.

Dans un pays dont l’économie dépend fortement du cacao, l’évolution des conditions météorologiques reste un facteur clé. Une amélioration des précipitations dans les semaines à venir pourrait ainsi soutenir une récolte de mi-saison plus abondante et de meilleure qualité.