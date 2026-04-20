Congo : un projet inédit de “paix par l’or” vise des exportations dès septembre dans l’Est instable

Un projet innovant visant à stabiliser l’est de la République démocratique du Congo prévoit de lancer ses premières exportations d’or dès le mois de septembre, malgré l’insécurité persistante dans la région. Porté par l’entreprise sociale britannique PeaceGold, ce programme ambitionne de transformer l’exploitation minière artisanale en un levier de développement et de paix.

L’initiative cherche à formaliser un secteur largement informel, souvent associé à des conflits et à des circuits illégaux. En encadrant l’extraction artisanale et en assurant une traçabilité de l’or produit, PeaceGold espère réduire les financements liés aux groupes armés tout en améliorant les conditions de travail des mineurs.

Selon les responsables du projet, un partenaire financier basé au Royaume-Uni doit fournir les fonds nécessaires au lancement des opérations, notamment pour garantir un approvisionnement régulier et structuré. L’objectif est de créer une chaîne d’approvisionnement transparente, capable d’attirer des acheteurs internationaux.

Les exportations pourraient atteindre jusqu’à 50 kilogrammes d’or par mois à terme, un volume significatif pour un projet naissant dans une zone marquée par des années de violences. La région de l’Ituri, riche en ressources aurifères, reste toutefois instable, avec la présence de groupes armés et des tensions persistantes.

Le projet s’inscrit dans une démarche plus large visant à utiliser les ressources naturelles comme vecteur de stabilisation économique et sociale. En offrant des alternatives légales aux circuits informels, les promoteurs espèrent contribuer à réduire les conflits liés à l’exploitation minière.

Malgré les défis sécuritaires, cette initiative suscite un certain optimisme parmi les acteurs locaux et internationaux. Si elle réussit, elle pourrait servir de modèle pour d’autres régions confrontées à des problématiques similaires, où les richesses naturelles alimentent autant les économies que les conflits.