— Boston : le Kényan John Korir écrase le marathon et signe un record historique

L’athlète kényan John Korir a remporté lundi le marathon de Boston pour la deuxième année consécutive, en établissant un nouveau record du parcours avec un temps impressionnant de 2 heures, 1 minute et 52 secondes. Cette performance confirme sa domination sur l’une des courses les plus prestigieuses du calendrier international.

Avec ce chrono, Korir améliore la meilleure marque jamais réalisée sur ce tracé emblématique, considéré comme l’un des plus exigeants du circuit. Sa victoire nette vient renforcer la réputation des coureurs kényans, régulièrement en tête des grandes compétitions d’endurance.

La journée a été marquée par un véritable triomphe du Kenya, qui a réalisé un triplé lors de cette édition du plus ancien marathon du monde. Chez les femmes, la championne en titre Sharon Lokedi s’est également imposée, bouclant la course en 2 heures, 18 minutes et 51 secondes.

Lokedi, qui avait déjà marqué les esprits l’an dernier en établissant le record du parcours en 2 heures, 17 minutes et 22 secondes, n’a pas réédité cet exploit chronométrique mais conserve néanmoins son titre, confirmant sa régularité au plus haut niveau.

Cette double victoire kényane souligne une nouvelle fois la suprématie du pays dans les courses de fond, où ses athlètes continuent d’imposer un rythme difficile à suivre pour leurs concurrents internationaux.

Le marathon de Boston, événement historique de l’athlétisme mondial, a ainsi offert une édition 2026 marquée par des performances de très haut niveau, consolidant encore davantage la place du Kenya comme référence incontournable de la discipline.