— Coupe du monde 2026 : la finale va entrer dans l’histoire avec un spectacle inédit à la mi-temps

La finale de la Coupe du monde 2026, programmée le 19 juillet 2026 au MetLife Stadium dans le New Jersey, marquera un tournant historique pour le football mondial. Pour la première fois, la finale du Mondial masculin intégrera un spectacle de mi-temps, une nouveauté confirmée par la FIFA. Cette édition sera également la première de l’histoire à réunir 48 équipes et à proposer 104 matches, dans un tournoi coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Une finale pensée comme un événement planétaire

Avec cette annonce, la FIFA assume clairement sa volonté de transformer son rendez-vous le plus prestigieux en un événement encore plus global, à la frontière du sport, du divertissement et de la culture populaire. Le projet est mené en collaboration avec Global Citizen et Coldplay, selon Gianni Infantino, président de la FIFA.

Dans les faits, il faut toutefois apporter une précision importante : Chris Martin et Coldplay sont liés à la conception artistique du spectacle, mais cela ne signifie pas nécessairement que le groupe sera l’unique tête d’affiche sur scène. Les annonces connues à ce jour parlent surtout d’un rôle de curation et d’organisation artistique.

Chris Martin déjà au cœur du dispositif FIFA

Ce choix n’a rien d’anodin. La FIFA a déjà confié à Chris Martin un rôle similaire pour le spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde des clubs 2025, organisée elle aussi au MetLife Stadium. À cette occasion, les artistes annoncés étaient Doja Cat, J Balvin et Tems, dans un show monté avec Global Citizen. Cela montre que la FIFA teste déjà ce format avant de l’installer sur la plus grande scène du football mondial.

Une inspiration assumée du modèle américain

L’introduction d’un spectacle à la mi-temps rappelle évidemment les grands rendez-vous sportifs américains, en particulier le Super Bowl, dont le halftime show est devenu un événement à part entière. En misant sur cette formule pour la finale de 2026, la FIFA cherche à renforcer la portée médiatique de son tournoi, surtout dans un contexte où les États-Unis accueilleront la majorité de la compétition. Cette stratégie a pour but d’élargir encore l’audience du football à l’échelle mondiale.

Le vrai flou concerne la durée du spectacle

C’est sur ce point que les rumeurs vont plus vite que les confirmations officielles. Plusieurs messages en ligne évoquent une mi-temps pouvant aller jusqu’à 25 minutes, mais cette durée n’a pas été officiellement confirmée dans les sources consultées. À l’heure actuelle, les Lois du jeu précisent toujours que la mi-temps ne doit pas dépasser 15 minutes, et que toute durée doit être prévue par les règles de la compétition.

L’idée d’une pause portée à 25 minutes n’est pas totalement sortie de nulle part : l’IFAB a déjà indiqué qu’une demande en ce sens avait été évoquée par la CONMEBOL en 2021, mais des inquiétudes avaient alors été exprimées, notamment sur le bien-être des joueurs et les effets d’une interruption trop longue. Rien ne permet donc, à ce stade, d’affirmer que la finale 2026 bénéficiera officiellement d’une mi-temps de 25 minutes.