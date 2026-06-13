Poutine annonce le développement d’un système satellitaire de contrôle des drones militaires, selon l’agence Ifax

La Russie développe un système de contrôle des drones de combat via satellite, a déclaré vendredi le président Vladimir Poutine lors d’une réunion avec des responsables militaires, selon l’agence de presse Interfax.

D’après les informations rapportées par les médias d’État russes, le chef du Kremlin a évoqué ce programme dans le cadre d’une rencontre avec des membres des forces armées engagées dans la campagne militaire en Ukraine. Ce système satellitaire aurait pour objectif d’améliorer la coordination et la maîtrise des drones utilisés sur le champ de bataille.

Les autorités russes n’ont pas détaillé le fonctionnement précis de cette technologie, ni son calendrier de déploiement. Toutefois, cette annonce intervient dans un contexte où les drones jouent un rôle central dans les opérations militaires des deux camps en Ukraine, tant pour les frappes que pour la reconnaissance et la guerre électronique.

Dans le même temps, les agences de presse russes ont rapporté que Vladimir Poutine avait signé un décret fixant la taille des forces armées russes à 2 399 130 personnes, dont 1 510 000 militaires. Cette décision formalise l’organisation actuelle de l’armée dans un contexte de conflit prolongé.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a régulièrement ajusté ses objectifs de modernisation militaire, en mettant l’accent sur les systèmes autonomes, les capacités de frappe à longue portée et l’intégration accrue des technologies numériques.

Les déclarations de vendredi s’inscrivent dans cette dynamique, alors que Moscou cherche à renforcer l’efficacité de ses opérations militaires et à adapter ses forces aux nouvelles formes de guerre technologique.