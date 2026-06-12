Mondial – Accusé de viols, Thomas Partey interdit de Canada : le Ghana privé d’un cadre

Le milieu ghanéen Thomas Partey ne disputera pas le premier match du Ghana à la Coupe du monde 2026 contre le Panama, prévu le 17 juin à Toronto. Son visa pour entrer au Canada a été refusé.

Le Canada dit non, le Ghana perd un titulaire

Thomas Partey ne pourra pas rejoindre Toronto pour l’entrée en lice du Ghana dans le groupe L face au Panama. Le milieu de terrain de 32 ans, joueur de Villarreal et ancien d’Arsenal, reste avec la sélection ghanéenne aux États-Unis, mais il ne peut pas entrer sur le territoire canadien. La décision concerne directement le match Ghana-Panama, programmé au Toronto Stadium.

Un dossier pénal lourd au Royaume-Uni

Partey fait actuellement face à sept chefs d’accusation pour viol et un chef d’accusation pour agression sexuelle au Royaume-Uni. Les premières poursuites, annoncées en juillet 2025, portaient sur cinq accusations de viol et une d’agression sexuelle, concernant trois femmes et des faits présumés entre 2021 et 2022. Deux accusations supplémentaires de viol ont ensuite été ajoutées, liées à une autre plaignante et à des faits présumés datant de 2020.

Un procès à venir

Le joueur a plaidé non coupable à l’ensemble des accusations. Il n’a pas été condamné et reste présumé innocent jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire. Son procès, initialement attendu plus tôt, doit désormais s’ouvrir en juin 2027 devant la justice britannique.

La suite du Mondial reste possible aux États-Unis

Le refus canadien ne l’exclut pas de toute la Coupe du monde. Partey est autorisé à se trouver aux États-Unis avec le groupe ghanéen. Il reste donc disponible pour les deux autres matches de poule du Ghana : contre l’Angleterre à Boston le 23 juin, puis contre la Croatie à Philadelphie le 27 juin.

Une décision migratoire, pas sportive

La FIFA n’a pas le pouvoir d’imposer l’entrée d’un joueur dans un pays hôte. Les décisions de visa relèvent des autorités nationales. Dans le cas de Partey, le Canada a refusé l’accès à son territoire, ce qui suffit à le rendre indisponible pour le match de Toronto.

Impact immédiat : un trou dans le onze ghanéen

Sportivement, le Ghana perd l’un de ses milieux les plus expérimentés pour son premier rendez-vous du tournoi. Partey compte parmi les cadres des Black Stars et son absence oblige la sélection à réorganiser son entrejeu dès le match d’ouverture. Le calendrier ne laisse pas de marge : le Ghana débute contre le Panama au Canada, avant deux rencontres décisives sur le sol américain.